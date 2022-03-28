Завдяки дивідендам податкова перевиконає план на березень — Finance.ua
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Завдяки дивідендам податкова перевиконає план на березень

Вчора 21:22Казна та Політика
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У Податковій службі буде перевиконання попереднього плану зборів за березень, який створювався ще до війни.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
«Це обумовлено тим, що ми змогли прийняти рішення, аби банки, в першу чергу вітчизняні, сплатили дивіденди. Зокрема, ПриватБанк сплатив 28 млрд грн наперед. Хоча мав це зробити в травні-червні», — повідомив він.
Міністр додав, що також до цього списку зараховуються великі корпорації, у першу чергу приватні, які мали змогу зробити авансові платежі в бюджет. Тому податкова вже зібрала більш ніж 70 млрд грн, резюмував міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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