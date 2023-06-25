Завантаження готелів у травні найвище у Львові та Буковелі: які ціни (інфографіка) — Finance.ua

Завантаження готелів у травні найвище у Львові та Буковелі: які ціни (інфографіка) Сьогодні 16:26 — Особисті фінанси

Завантаження готелів у травні найвище у Львові та Буковелі: які ціни (інфографіка)

Максимальне завантаження номерного фонду в травні зафіксовано у Львові - 57% та Буковелі - 39% проти 25% в Одесі та 22% у Києві.

Про це повідомила керівник проєкту Hotel Matrix Ольга Міщенко.

Водночас RevPAR (виручка на доступний номер на день) у Львові сягнула 1454 грн, у Буковелі - 1354 грн, в Одесі - 570 грн, у Києві - 429 грн.

«Загалом зарано говорити про вирівнювання ситуації, проте спостерігається невелике зростання активності в бізнес-містах, таких як Одеса і Київ, порівняно з аналогічним періодом минулого року. У регіонах, які приймали „вимушених туристів“ торік (Львів, Буковель, Закарпаття), попит на готелі знизився 2023 року. Попри це показники йдуть на рівні рентабельності», — прокоментувала Міщенко оприлюднені дані агентству «Інтерфакс-Україна».

Завантаження готелів у липні 2022 року у Львові становило 53%, у Буковелі - 23%, в Одесі - 19%, у Києві - 14%.

Показник ADR (середній тариф) у готелях у Львові в липні 2022 року становив 2374 грн, у Буковелі - 1454 грн, у Києві - 1832 грн, в Одесі - 1392 грн. У Львові в липні RevPAR (виручка на доступний номер на день) становив 1256 грн, у Буковелі - 258 грн, у Києві - 258 грн, в Одесі - 267 грн.

«У середньому ми бачимо дуже коротку, від кількох днів до тижня, глибину бронювання у бізнес-міст (Київ, Одеса). У Львова вікно бронювання трохи більше. У готелях Буковеля бронювання вже йде і на серпень, і ми бачимо там уже завантаження на ці дати вище 50%». Припускаємо, що подібна ситуація спостерігається в усіх курортних регіонах заходу України", — повідомила Міщенко.

Прогнози

Загалом вона констатувала, що підвищений попит буде на курорти на заході та в центрі країни, особливо ті, що пропонують відпочинок біля води. Також покажуть хорошу заповненість і рентабельність приміські готелі міст-мільйонників.

Що стосується тривалості відпочинку в курортних містах, вона повернулася до довоєнної, із середнім показником у вісім-десять днів.

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