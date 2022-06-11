Затверджено показники середньої заробітної плати в Україні — Finance.ua

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Затверджено показники середньої заробітної плати в Україні

Вчора 09:35Казна та Політика
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Затверджено показники середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії. Про це повідомив Пенсійний кур’єр.
Як повідомляють в Пенсійному фонді, показник середньої зарплати становить:
  • за січень — 14 055,38 грн;
  • за лютий — 14 133,18 грн;
  • за березень — 13 016,16 грн.
Таким чином, з початком війни середній показник зарплати зменшився на майже 8% — на 1117,02 грн.

Довідка Finance.ua:

  • Як змінилися зарплати на ринку праці України за 100 днів війни: основні зміни на 100 день війни у розрізі професійних напрямів не зазнали істотних змін, окрім змін між вакансіями у сфері виробництва та ІТ. За рахунок збільшення кількості вакансій у сфері виробництва ця рубрика вийшла в лідери, обігнавши ІТ за кількістю вакансій.
  • Загалом в Україні з боку роботодавців середня заробітна плата зросла на 9%, а запит з боку пошукачів зріс на 13%. Різниця між тим, що хочуть і що пропонують, становить близько 4% та істотно не змінюється в залежності від регіону.
  • Найбільша кількість резюме спостерігається традиційно у сфері роздрібної торгівлі.
  • Зросла активність кандидатів у сфері виробництва. Це пов’язано насамперед з тим, що виробничі підприємства, які в певний момент на початку весни припинили свою діяльність, поступово до неї повертаються, а попит, зокрема, народжує і пропозицію.
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За матеріалами: Finance.ua
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