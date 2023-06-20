Заступник мера Чернігова придбав трансформатор для ТЕЦ дорожче на 30 млн – СБУ — Finance.ua
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Заступник мера Чернігова придбав трансформатор для ТЕЦ дорожче на 30 млн – СБУ

Кримінал
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Заступник мера Чернігова придбав трансформатор для ТЕЦ дорожче на 30 млн – СБУ
Заступник мера Чернігова придбав трансформатор для ТЕЦ дорожче на 30 млн – СБУ
Служба безпеки України повідомила про підозру в масштабній корупції заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
За матеріалами справи, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року.
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Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 млн грн.
Ця сума підтверджена ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.
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Для реалізації оборудки фігурант «скоординував» свої злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
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Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з альтернативою застави в розмірі 32 млн грн.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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