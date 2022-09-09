Заступник голови ФРС: криптовалютний ринок має ті ж ризики, що й традиційні ринки — Finance.ua

Заступник голови ФРС: криптовалютний ринок має ті ж ризики, що й традиційні ринки Вчора 04:48 — Фінтех і Картки

Заступник голови ФРС: криптовалютний ринок має ті ж ризики, що й традиційні ринки

Криптовалютний ринок має ті ж ризики, що й традиційні ринки, але у низці питань він потребує особливих регулюючих рішень.

Таку думку висловила голова ФРС Лаель Брейнард у своєму виступі на щорічній конференції «Clearing House and Bank Policy Institute».

«Ми бачили, що криптофінансовій системі притаманні всі ризики, знайомі нам з традиційних фінансів. Але з огляду на унікальні характеристики криптовалют, необхідно встановити чіткі заходи регулювання» — сказала Лаель Брейнард.

Посилаючись на крах алгоритмічного стейблкоїну TerraUSD (UST) у травні, який оцінювався приблизно в $60 млрд, Брейнард у своєму виступі ще раз наголосила на ризиках стейблкоїнів.

Припускаючи, що у майбутньому приватний сектор створить ще багато подібних токенів, вона заявила, що Федеральна резервна система США продовжує вивчати питання, чи слід ФРС США випускати власну цифрову валюту центрального банку (CBDC).

Стабільні монети — це одна з областей, яка, як на мене, має найбільший потенціал ризику, якщо не регулюється належним чином, і, звичайно, ці ризики можуть легко поширитися на фінансову систему через функціональну природу стабільних монет.

cryptomisto За матеріалами:

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