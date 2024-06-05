Засновники індустріальних парків зможуть отримати до 150 млн грн на інженерно-транспортну інфраструктуру — Finance.ua

Засновники індустріальних парків зможуть отримати до 150 млн грн на інженерно-транспортну інфраструктуру Сьогодні 10:47 — Казна та Політика

Засновники індустріальних парків зможуть отримати до 150 млн грн на інженерно-транспортну інфраструктуру

Засновники Індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або компенсацію витрат на підключення до електромереж.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Уряд затвердив механізм стимулювання створення індустріальних парків, зазначив Шмигаль.

За його словами, це сума до 150 млн грн, що покриватиме до половини витрат, а для деокупованих територій — до 80% витрат.

«Наразі в Україні вже зареєстровано 81 індустріальний парк. Очікуємо, що процес прискориться, і ці майданчики залучатимуть значні обсяги внутрішніх та зовнішніх інвестицій», — сказав премʼєр.

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Нагадаємо, уряд за січень-березень 2024 року зареєстрував 9 нових парків, що дорівнює кількості зареєстрованих протягом всього 2022 року та перевищує показник 2021 року, коли було зареєстровано 7 парків.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявляв , що з понад 70 офіційно зареєстрованих індустріальних парків реально працює лише близько 10.

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