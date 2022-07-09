Засновник Tron готовий виділити $5 млрд на «порятунок» криптокомпаній — Finance.ua

Засновник Tron готовий виділити $5 млрд на «порятунок» криптокомпаній Вчора 18:00 — Фінтех і Картки

Засновник Tron готовий виділити $5 млрд на «порятунок» криптокомпаній

Засновник Tron Джастін Сан заявив, що готовий виділити до $5 млрд на «порятунок» компаній, які намагаються вистояти в умовах високої волатильності криптовалютного ринку.

Джастін Сан готовий приєднатися до керівника біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда, щоб допомоги криптовалютним компаніям, яким бракує ліквідності. Сан розповів, що до нього звернулося за допомогою вже близько 50-100 компаній. Tron активно обробляє заявки та вивчає, що можна зробити у кожному конкретному випадку, щоб ці компанії продовжили свою роботу в галузі.

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Для цього Tron залучив інвестиційний банк, який дає консультації щодо потенційних угод. Однак Сан не повідомив його назву, щоб не порушити угоди про нерозголошення інформації. Сан уточнив, що суму $5 млрд буде виділено з резерву Tron і з його особистого бюджету. Tron націлений як у підтримку сильних підприємств, і на фірми, що у тяжкому становищі. Перед укладанням кожної угоди проводитиметься комплексна процедура перевірки.

Сан зазначив, що його більше цікавлять платформи централізованих (CeFi) і децентралізованих фінансів (DeFi) з великою базою користувача. Щодо поточного спаду на ринку, Сан налаштований оптимістично. Він вважає, що найгірше вже позаду, і треба рухатися вперед. Але не варто розраховувати, що тренд ринку буде «супербичим».

Нещодавно генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що до нього також звертаються з аналогічного приводу десятки криптовалютних фірм, оскільки біржа має великі резерви готівки. Однак Чжао не бачить сенсу видавати кредити компаніям, які, швидше за все, збанкрутують.

На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

noworries За матеріалами:

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