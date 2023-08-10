Засновник «Мівіни» може наздогнати статками найбагатших людей світу, але не через локшину — Finance.ua

Засновник «Мівіни» може наздогнати статками найбагатших людей світу, але не через локшину Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Засновник «Мівіни» може наздогнати статками найбагатших людей світу, але не через локшину

Найбагатша людина В'єтнаму — бізнесмен Фам Нхат Вуонг, готовий за короткий час потроїти свої статки, зробивши ставку на електромобілі.

Про це пише Bloomberg.

«Фам Нхат Вуонг планує вивести виробника електромобілів на біржу. Статки найбагатшої людини В'єтнаму готові злетіти на цілих $11 мільярдів, що підніме його у верхні ряди найбагатших людей світу — принаймні, на деякий час.

На папері статки Вуонга можуть зрости з нинішніх приблизно $5 млрд до $16 млрд.

Водночас агентство зазначає, що з червня 2020 року акції принаймні п’ятьох виробників електромобілів ненадовго підскочили після лістингу через SPAC, перш ніж зазнати краху. Одна з них, Lordstown Motors Corp., у червні оголосила про банкрутство.

Фам Нхат Вуонг відомий в Україні бізнесом, який він відкрив у 90-х роках. Спочатку це був в'єтнамський ресторан в Харкові. Потім в'єтнамець почав випуск локшини швидкого приготування, зайнявши гроші під 8% в місяць.

Його бренд «Мівіна» (локшина швидкого приготування) став в Україні дуже популярним, а саме найменування бренду — загальним для вермішелі швидкого приготування.

Фам Нхат Вуонг продав свою компанію «Техноком» концерну Nestle за 150 млн доларів у 2010 році.

Економічна Правда За матеріалами:

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