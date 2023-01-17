Засновник криптовалютної піраміди на $2 мільярди отримав 25 років ув’язнення — Finance.ua

Засновник криптовалютної піраміди на $2 мільярди отримав 25 років ув’язнення Сьогодні 19:47 — Криптовалюта

Засновник криптовалютної піраміди на $2 мільярди отримав 25 років ув’язнення

Виконавчий директор збанкрутілої південнокорейської криптовалютної біржі V Global Лі Бен Гул засуджений до 25 років позбавлення волі. Як повідомляють місцеві ЗМІ, верховний суд країни залишив у силі вирок апеляційного підрозділу — Бен Гул сяде за ґрати через схему Понці, яка ввела в оману тисячі інвесторів. За даними інформаційного агентства Yonhap, під варту потрапили три інші топменеджери V Global — їм дали від 4 до 14 років ув’язнення.

Цікаво, що апеляційний суд раніше постановив, що злочинні доходи від криптопіраміди не будуть конфісковані. Суддя зазначив, що слідству важко визначити точну суму грошей, вкрадених V Global. Верховний суд також не конкретизував, чи повернуть гроші ошуканим вкладникам.

У період з липня 2020 року до квітня 2021 року криптовалютна біржа V Global ошукала близько 50 000 інвесторів на суму 2,8 трильйона корейських вон (приблизно 2,26 мільярда доларів США). Компанія пообіцяла вкладникам 300% прибутку від інвестицій у нативний токен V Cash. Біржа вимагала від клієнтів створити облікові записи з депозитом у розмірі 6 мільйонів вон (4860 доларів США) і гарантувала повернення 18 мільйонів вон. Коли криптобіржу закрили у вересні 2021 року, токен V Cash відразу знецінився, а інвестори втратили всі свої заощадження.

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Криптобіржа також пообіцяла користувачам 1,2 мільйона вон комісійних, якщо вони успішно запропонують іншого інвестора замість себе. Частина грошей була повернута користувачам, але нікому не повідомили, що комісійні були взяті з депозитів нових клієнтів. Тож це виявилося черговим шахрайством.

За даними The Economist, у грудні 2022 року ще семеро топменеджерів V Global були визнані винними у створенні схеми Понці та засуджені до тюремного ув’язнення. На цей час всі вони оскаржують вирок.

Поки у справі V Global існує хоча б якась визначеність, південнокорейські прокурори досі не можуть затримати засновника Terraform Labs До Квона. У травні минулого року криптопроект Terra-Luna зазнав краху. Вкладники в екосистему втратили мільярди доларів, а криптовалютна галузь спостерігала «ланцюгову реакцію» зі збанкрутіння топових криптофірм. На цей час відомо, що До Квон проживає в Сербії і його екстрадиція все ще залишається під питанням.

noworries За матеріалами:

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