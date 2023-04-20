Заснована Дубілетом Fintech Farm залучила $22 млн та може коштувати $100 млн — Finance.ua

Заснована Дубілетом Fintech Farm залучила $22 млн та може коштувати $100 млн
Британська компанія Fintech Farm, що займається розробкою необанків, заснована Дмитром Дубілетом, Олександром Вітязєм і Миколою Безкровним, залучила в межах закриття раунду B $22 млн інвестицій.
Про це повідомляє Ain.ua.
Основним інвестором виступив фонд Nordstar зі штаб-квартирою в Лондоні, який має понад 20 компаній у портфелі.
Ще одним з учасників нового раунду для Fintech Farm став фонд Chrome Capital, теж розміщений у Лондоні. Одним із його співзасновників є Олександр Савін, ексспівзасновник венчурного фонду Elbrus Capital, що оперував у рф.
Як пише Ain, посилаючись на слова Дубілета, Савін понад 20 років проживає у Британії та має британське громадянство. Після початку повномасштабного вторгнення він припинив діяльність у рф і не інвестує там, це підтвердили й в Elbrus Capital.
Згідно з аудитом Chrome Capital від європейської компанії, наданим Дубілетом Ain, у фонду немає грошей від російських LP чи від компаній, які б оперували на російському ринку, отримуючи там прибуток.
Також Дубілет наголосив, що всі інвестори, з якими компанія Fintech Farm проводила новий раунд, пройшли due diligence та не мають стосунку до російських капіталів. За словами Дубілета, компанія відмовлялась від співпраці з фондами, навіть якщо ті керуючи грошами трастових LP продовжували інвестувати у рф після початку повномасштабного вторгнення.
Як пише видання, Дмитро Дубілет не розкриває оцінку компанії, але, за даними Ain, вона перевищує $100 млн.
Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📳
Поділитися новиною