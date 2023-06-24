Зарплати досвідчених айтівців за рік впали на $500 — Finance.ua

Зарплати досвідчених айтівців за рік впали на $500 Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

Зарплати досвідчених айтівців за рік впали на $500, Фото: freepik.com

Зарплати досвідчених технічних спеціалістів, найнятих у травні, в середньому на $500 менше, ніж минулого року.

Таких висновків дійшов сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Медіанна зарплата Senior Java Developer повернулась до рівня $6К.

Графік: meta.djinni.co

QA з досвідом 5+ років, в свою чергу, просять в середньому вдвічі менше.

Графік: meta.djinni.co

Цікава динаміка у девопсів. У кандидатів з мінімальним досвідом (до 1 року) зарплата обвалилася за рік в 6 разів — з $1 200 до $200. Але девопси з досвідом вже отримують більше — $2 500 проти $2 200 рік тому для кандидатів з досвідом до 3 років і $3 730 проти $3 000 для кандидатів з досвідом до 5 років.

Кандидати з досвідом більше 5 років вже отримують близько $5 750.

Графік: meta.djinni.co

Довідка Finance.ua:

у квітні загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua зменшилася. Проте якщо порівнювати з минулим роком, стало більше нетехнічних вакансій, особливо для початківців. Тим часом конкуренція серед кандидатів зростає вже рік і є рекордною;

криза в IT триває: кількість вакансій та пропозицій від рекрутерів меншає, натомість зростає відсоток нетехнічних наймів;

за результатами травня 2023 року, 50,7% компаній не призупиняли перегляд зарплатні та кар'єрне зростання. 8,1% опитуваних позбавлені такої можливості. Водночас 0,7% не пропонували підвищень і до вторгнення.

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