Заробити можуть усі: скільки платять людям без досвіду роботи — Finance.ua

Не всі роботодавці готові взяти людей без досвіду. І все ж таки вакансій з такими можливостями вистачає, і у них є різні умови та рівень заробітної плати.
Портал «Сегодня» розповів, які є вакансії для людей без досвіду та яку заробітну плату їм пропонують.
Які вакансії пропонують
Для дослідження аналітики вибрали платформу Work.ua та встановили такі фільтри пошуку: для кандидатів без досвіду та найсвіжіші вакансії за добу.
Перша ж гаряча вакансія швачки від виробника шкіряного взуття у Луцьку. На неї можна відгукнутися без резюме. Пропонують 16 тис. грн на місяць.
Ще один варіант роботи із заробітком 14 тис. грн на місяць — працювати оператором введення даних. На цю посаду потрібне знання англійської, проте готові брати студентів, людей з інвалідністю та ветеранів АТО/ООС.
Ще одна можливість заробити без досвіду — оператор кол-центру українського мобільного оператора. Працювати треба у Львові. Компанія готова взяти студента, і зарплата варіюватиметься від 8600 грн до 13 тис. грн.
Щедрішу плату пропонують для кандидатів на посаду перекладача англійської мови у шлюбне агентство. Компанія також готова брати студентів, робота дистанційна, а зарплата може сягнути 50 тис. грн .
До 25 тис. грн можна заробити без досвіду, працюючи водієм. Служба таксі готова брати людину з інвалідністю, ветерана АТО/ООС, пенсіонера.
А ось близько 9 тис. грн можна заробити у Києві продавцем-консультантом магазину-кафе.
Інформація Finance.ua:
за даними одного з кадрових порталів, середня зарплата за вакансіями становить 18 700 грн;
у п’ятірці галузей із найвищими середніми зарплатами — ІТ-галузь (108 100 грн), вищий менеджмент (63 200 грн), маркетинг, реклама, PR (26 тис. грн), видобуток сировини (26 500 грн) та будівництво (25 300) грн);
український ринок праці переживає найсильнішу кризу за останні 10 років. Тому, як показало опитування, майже дві третини претендентів (65%) в умовах кризи на ринку праці готові знизити свої зарплатні апетити.
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