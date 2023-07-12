Заробіток на знаннях фінансового ринку: як це працює — Finance.ua

БІЗНЕС Заробіток на знаннях фінансового ринку: як це працює Сьогодні 11:35

Заробіток на знаннях фінансового ринку: як це працює

Фінансовий ринок — це великий світ можливостей для тих, хто розуміє його механізми та тренди. Але чи знали ви, що ваші знання можуть стати джерелом прибутку?

Завдяки партнерським програмам брокерських компаній, ви можете заробляти, залучаючи нових клієнтів та використовуючи наявні ресурси і канали комунікації. Давайте на прикладі розглянемо, як ви можете заробляти гроші, рекомендуючи послуги брокера.

Як це працює

Є кілька видів партнерських програм. Серед них — Revenue Share. Вона працює за простим принципом: компанія ділиться з партнером часткою свого прибутку, який отримує від дій залученого клієнта. Чим активніше новий клієнт користується послугами компанії, тим більшою буде сума винагороди партнера. Поки залучений клієнт користується послугами компанії, партнер отримує винагороду.

Наочний приклад — партнерська програма RoboForex

RoboForex — фінансова брокерська компанія, яка пропонує понад 12 000 інструментів для торгівлі. Вона працює з 2009 року та регулюється FSC.

до 84% заробітку компанії з урахуванням програми лояльності - це унікальна пропозиція на ринку. Із партнерською програмою RoboForex партнери можуть отримуватиз урахуванням програми лояльності - це унікальна пропозиція на ринку.

Є два типи партнерських програм RoboForex — VIP і Expert. З огляду на специфіку своєї роботи, ви можете обирати той тип програми, який вам найкраще підходить.

Програма VIP

Партнерська програма VIP має два рівні та більшою мірою підходить тим партнерам, які самостійно шукають і залучають нових клієнтів. Ваша партнерська винагорода може досягати 70% заробітку компанії від залучених клієнтів першого рівня і 10% винагороди субпартнерів за активність залучених клієнтів другого рівня.

Програма Expert

Якщо ви плануєте або вже створюєте партнерську мережу, яка передбачає більше двох рівнів, то вам підійде програма Expert. Розмір партнерської винагороди залежатиме вже не тільки від вашої активності, але й від активності субпартнерів (клієнтів першого-п'ятого рівнів). Ви отримуватимете 35% заробітку компанії від залучених клієнтів першого рівня і 20%, 15%, 12,5% і 10% винагороди субпартнерів за активність залучених клієнтів другого, третього, четвертого і п’ятого рівнів відповідно.

Крім того, для партнерів діє програма лояльності, завдяки якій ви щомісяця зможете отримувати додаткову виплату в розмірі до 20% від загальної суми всіх отриманих протягом попереднього місяця партнерських винагород. Чим більша сума партнерської винагороди за місяць, тим більший розмір виплати за програмою лояльності.

Більше подробиць, а також детальна інструкція, як почати заробляти з партнерською програмою RoboForex, за посиланням.

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