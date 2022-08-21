Заробітчани за пів року перерахували в Україну майже $6,5 мільярда — Finance.ua
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Заробітчани за пів року перерахували в Україну майже $6,5 мільярда

Казна та Політика
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Заробітчани за пів року перерахували в Україну майже $6,5 мільярда
Заробітчани за пів року перерахували в Україну майже $6,5 мільярда
За І півріччя заробітчани перерахували в Україну $6,46 млрд. Це на 6,2% менше ніж роком раніше.
Про це повідомляє проєкт Ціна держави з посиланням на дані НБУ.
Як зазначають експерти, обсяг переказів суттєво просів в перших 4-х місяцях цього року. При цьому фіксувалось падіння переказів офіційними каналами. А от рівень переказів через неформальні канали залишався приблизно сталим. Проте вже в червні обсяг приватних переказів сягнув $1.23 млрд. Це на 1.2% більше, ніж було в червні 2021-го року.
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«Є підстави розраховувати, що в другій половині року перекази зростатимуть швидшими темпами», — пишуть експерти.
За даними НБУ у 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону склав $14 млрд, що на 25,4% більше, ніж у 2020 році ($11.9 млрд).
«Відтак можемо очікувати, що в поточному році загальна річна сума переказів буде в районі $13-14 млрд», — додали автори проєкту Ціна держави.
Прогноз НБУ наразі досить консервативний — там очікують, що у 2022 році приватні перекази складуть $12.6 млрд.

Міжнародні грошові перекази сьогодні

За матеріалами:
Finance.ua
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