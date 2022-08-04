Заради економії: міста Австрії відмовляються від підсвічування мостів і пам'яток — Finance.ua
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Заради економії: міста Австрії відмовляються від підсвічування мостів і пам'яток

Енергетика
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Заради економії: міста Австрії відмовляються від підсвічування мостів і пам'яток
Заради економії: міста Австрії відмовляються від підсвічування мостів і пам'яток
У містах Верхньої і Нижньої Австрії заради енергозбереження почали вимикати підсвічування пам’яток — пам’яток архітектури, статуй та інших.
Про це повідомляє видання Vienna.At.
Зокрема, влада Лінца і Вінер-Нойштадта вирішила вимикати після 23:00 освітлення на пам’ятниках і мостах.
Мерія Відня також розглядає кілька сценаріїв економії енергії. У столиці Австрії економити також мають намір на громадських об’єктах, які необов’язково повинні підсвічуватися.
Підраховано, що на них можна заощадити до 10% енергії, ще на 15% знизити споживання енергоресурсів можна шляхом зниження температури в муніципальних будівлях. Очікується, що подробиці енергоощадних заходів у Відні будуть оголошені наступного тижня.
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Раніше повідомлялося, що уряд Франції має намір прийняти ряд непопулярних заходів заради підвищення енергоефективності малого бізнесу. Підприємців зобов’яжуть тримати двері магазинів закритими при увімкненій кліматичній системі, а також обмежать час роботи неонової реклами.
Європейська комісія у середу, 20 липня, офіційно презентувала план 15-відсоткової економії газу. Він виходить з припущення, що Європі доведеться перебути без російського газу.
За матеріалами:
ua.news
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