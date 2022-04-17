Запустився сервіс Pidvezu, який допомагає безкоштовно підвезти пасажирів або доставити речі — Finance.ua
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Запустився сервіс Pidvezu, який допомагає безкоштовно підвезти пасажирів або доставити речі

Вчора 04:14Технології&Авто
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Український студент створив сервіс Pidvezu для допомоги з транспортом від водіїв-волонтерів. Це безкоштовний майданчик, який дозволяє перевозити речі.
Pidvezu створив Дмитро Буслов — 19-річний студент Дніпровської Політехніки.
Як це працює? Сервіс призначений для водіїв та пасажирів.
  • Водій може опублікувати маршрут між містами, а пасажири, яким по дорозі, можуть подати заявку.
  • Для цього потрібно заповнити форму і вказати точки відправлення та прибуття.
  • В Telegram-боті водій отримує повідомлення, якщо у нього з’явилася заявка на маршрут. Після схвалення сервіс автоматично створює маршрут.
  • Пасажир також може опублікувати свій маршрут, якщо не знайшов водія. Тоді інші водії або просто волонтери можуть і зв’язатися з пасажиром.
Pidvezu орієнтований на те, щоб перевозити людей, тварин, речі, продукти або надавати будь-яку іншу допомогу з транспортом.

Безкоштовні сервіси для українців

За матеріалами: Ain.Ua
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