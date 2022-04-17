Запустився сервіс Pidvezu, який допомагає безкоштовно підвезти пасажирів або доставити речі — Finance.ua

Запустився сервіс Pidvezu, який допомагає безкоштовно підвезти пасажирів або доставити речі

Український студент створив сервіс Pidvezu для допомоги з транспортом від водіїв-волонтерів. Це безкоштовний майданчик, який дозволяє перевозити речі.

Pidvezu створив Дмитро Буслов — 19-річний студент Дніпровської Політехніки.

Як це працює? Сервіс призначений для водіїв та пасажирів.

Водій може опублікувати маршрут між містами, а пасажири, яким по дорозі, можуть подати заявку.

Для цього потрібно заповнити форму і вказати точки відправлення та прибуття.

В Telegram-боті водій отримує повідомлення, якщо у нього з’явилася заявка на маршрут. Після схвалення сервіс автоматично створює маршрут.



Пасажир також може опублікувати свій маршрут, якщо не знайшов водія. Тоді інші водії або просто волонтери можуть і зв’язатися з пасажиром.



Pidvezu орієнтований на те, щоб перевозити людей, тварин, речі, продукти або надавати будь-яку іншу допомогу з транспортом.

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