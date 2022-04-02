Запустився інструмент для перевірки зв'язків з російськими і білоруськими активами — Finance.ua

Запустився інструмент для перевірки зв'язків з російськими і білоруськими активами
Запустилась платформа RuAssets, яка виявляє причетність компаній та людей з різних куточків світу до російських та білоруських національних публічних діячів з метою заморожування їхніх рахунків та арешту майна.
Система також сигналізує про пов’язаність з підсанкційними особами, воєнними терористами та пропагандистами. Засновники кажуть, що інструмент покликаний викрити винних в окупації України та попередити увесь світ про загрозу співпраці з бізнесом, що має зв’язки з рф чи рб.
«Адже для компаній така співпраця — значні ризики: санкційні, фінансові, операційні, репутаційні», — йдеться у повідомленні.
Засновники також говорять, що інструмент може допомагати зокрема правоохоронних органів та органів державної влади — для пошуку російських та білоруських активів за межами країн-агресорів, а також бізнесу — для перевірки існуючих або нових контрагентів на пов’язаність з компаніями та особами з росії та білорусі.