Запровадження онлайн-аукціонів Прозорро.Продажі для оренди землі подвоїло надходження до місцевих органів влади — Finance.ua
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Запровадження онлайн-аукціонів Прозорро.Продажі для оренди землі подвоїло надходження до місцевих органів влади

Аграрний ринок
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Запровадження онлайн-аукціонів Прозорро.Продажі для оренди землі подвоїло надходження до місцевих органів влади
Запровадження онлайн-аукціонів Прозорро.Продажі для оренди землі подвоїло надходження до місцевих органів влади
Світовий банк опублікував звіт, у якому відзначив вплив онлайн-аукціонів в системі Прозорро.Продажі на доходи від оренди державних та комунальних земель.
Автори звіту проаналізували земельні офлайн-аукціони, проведені з 2015 року, онлайн-аукціони в рамках «пілоту» на СЕТАМ (2018-2019 рр.), а також онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі (з листопада 2021 по березень 2022).
Звіт Світового банку також включає аналіз впровадження та впливу реформи, розпочатої у липні 2021 року, після набрання чинності Закону України № 1444.
«Маючи понад 10 мільйонів гектар, державні та комунальні землі сільгосппризначення в Україні перевищують загальну площу земель, що використовуються для сільського господарства в більшості європейських країн. Ефективність цього активу вплине не лише на глобальні запаси продовольства, але й на доходи місцевих громад», — йдеться у звіті.
Автори звіту дійшли висновку, що перехід до захищеної від змови системи електронних аукціонів Прозорро.Продажі сприяв швидкому подвоєнню доходів від оренди.
СБ звертає увагу на те, що реформа та забезпечення прозорої електронної торгової системи з відкритим кодом сприяли подвоєнню доходів від оренди через зменшення барʼєрів для участі задля підвищення конкуренції та прозорості, рівні умови гри для усіх, що знижують ризик корупції, та усунення посередників, інтереси яких можуть не відповідати інтересам громад та сприяти конфлікту інтересів.
На думку авторів звіту, Україні, яка протягом 2015-20 рр. займала нижню половину світових рейтингів верховенства права та корупції, вдалося побудувати конкурентноспроможні та прозорі публічні земельні аукціони.
Довідка Finance.ua:
  • для аналізу використовувалася інформація з сайту Держгеокадастру про 31.5 тис. онлайн та офлайн аукціонів з оренди державних та комунальних земель с/г призначення, ініційованих до листопада 2021 року, та дані модуля аналітики Прозорро.Продажі про 2.7 тис. аукціонів з оренди аналогічних земель з листопада 2021 року по березень 2022 року;
  • 19 жовтня 2022 року Верховна Рада відновила онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі з оренди сільгоспземлі державної та комунальної власності.
За матеріалами:
Finance.ua
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