Запрацював перший в Україні легальний криптопроцесинг — Finance.ua

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Запрацював перший в Україні легальний криптопроцесинг

Вчора 10:00 — Фінтех і Картки

Fintech Development LLC стала першою компанією в Україні, яка забезпечує легальний процесинг платежів у криптовалюті. «Мінфін» вирішив дізнатися у CEO компанії Antony Svatyk , як влаштований бізнес, чи не втрачає він актуальності під час війни, і як криптосуспільство допомагає у боротьбі з агресором.

Що таке «брудна» криптовалюта та навіщо її відслідковувати

Антоне, розкажіть детальніше, чим займається ваша компанія?

Fintech Development LLC розробляє програмне забезпечення, а також є учасником банківського сектору, оскільки належить до фінансової групи Asap World Banking Group. Ця група працює у 13 країнах світу.

Один із наших головних проєктів — забезпечення криптопроцесингу. Ми надаємо клієнтам можливість відкривати мерчанти в «крипті», тобто отримувати оплату за свої товари або послуги. Наразі ми забезпечуємо перший в Україні легальний криптопроцесинг . Компанії, які бажають підключитися до нашого процесингу, можуть звертатися до нашої компанії.

Будь-який інтернет-магазин або фінкомпанія можуть звернутися до нас, якщо вони мають бажання працювати з «криптою», і ми налагодимо ці операції.

Однією з наших переваг є те, що при надходженні платежів ми перевіряємо джерело походження криптовалюти за 15 параметрами. Зокрема, чи була «крипта» на даркнеті, чи не була вкрадена чи використана для фінансування тероризму. Наша компанія знаходиться в тісному контакті з багатьма біржами, Європолом та Інтерполом.

Від них ми отримуємо інформацію про криптогаманці, замішані в незаконній, шахрайській діяльності, відмиванні коштів тощо.

Інакше кажучи, ми виконуємо вимоги фінансового моніторингу. Якісний сервіс, що надається нашою компанією, дозволяє клієнтам уникнути блокування рахунків.

Думаєте про те, щоб розширити спектр послуг?

Надалі плануємо запустити в Україні діджитал-банк, де можна буде оформити криптовалютну картку. Ми вже зареєстрували торгову марку «Stereobank». Тут аналогія наступна: стереозвук, очевидно, кращий за монозвучання. Так само значно кращими будуть і наші послуги. Крім того, ми матимемо цікаву програму лояльності: кешбек 20% без обмежень за сумою. Хоч на мільйон можна буде зробити покупок у певній категорії та все одно отримати 200 тис. кешбеку.

Поясніть, як саме працює ваш сервіс оплати в криптовалюті, як зараховуються кошти — конвертуються в гривню або ж зараховується безпосередньо криптовалюта?

Зараховується «крипта». Ми підтримуємо оплату в 10 криптовалютах із найбільшою капіталізацією. Зокрема, це біткоїн, ефір, USDT, Solana тощо. Після зарахування «крипти» клієнт може використовувати наш мерчант як «гарячий» гаманець і зберігати криптоактиви безпосередньо у ньому.

Або можна власноруч прив’язати гаманець із будь-якої криптобіржі і виводити туди. Ще один варіант: якщо клієнт має верифікований аккаунт Binance, він може взяти API-ключі, інтегрувати їх в адмін-панелі свого мерчанта і виводити «крипту» автоматично в гаманець на цій біржі. Такий переказ, якщо він автоматизований, займає декілька секунд.

Декілька криптобірж розповідали, що після початку війни кількість клієнтів з України збільшилася. Чи спостерігаєте ви таку тенденцію?

Із моменту запуску продукту у нас 500 мерчантів, на які припало вже 22,5 млн транзакцій від більш ніж 1 млн українських клієнтів. Зараз, незважаючи на війну, зберігається тенденція до збільшення кількості користувачів.

Чому торгівля за криптовалюту стала актуальною саме зараз?

Крипторинок — один із найдинамічніших секторів цифрової економіки. Минулого року загальна світова капіталізація галузі сягнула $3 трлн. Жодна інша сфера не може похвалитися таким приростом капіталу. В Україні індустріалізація зараз також розвивається.

Про значення криптовалют у наш час говорить той факт, що віртуальні активи стали потужним інструментом збирання коштів для підтримки Збройних сил України. Тільки за перші тижні війни було зібрано близько $100 млн. Допомога саме у «крипті» спрощує як переказ грошей, так і закупівлі для потреб ЗСУ.

Ви казали, що перевіряєте «чистоту» коштів. Якими можуть бути наслідки для бізнесу, який отримав за розрахунками «брудну» криптовалюту?

Ми не рекомендуємо зв’язуватися з «брудними» активами. Тому наші клієнти можуть встановити автоматичне повернення такої крипти на той же гаманець, з якого вона прийшла. Зарахування такої криптовалюти загрожує блокуванням рахунків на криптобіржах, куди наші клієнти виводять гроші.

Тобто біржа може заморозити весь гаманець, а не лише «брудну» частину грошей?

Так. Саме тому потрібний моніторинг таких коштів.

Якщо ви бачите, що 10 операцій тому криптовалюта пройшла через руки, скажімо, наркоторговців чи шахраїв. Така «крипта» все ще вважається «брудною» або після якоїсь кількості операцій вона «очищується»?

При надходженні такої криптовалюти, незважаючи на проведені раніше операції, вона відображається як ризикова. Незалежно від того, скільки разів «крипту» переганяли через різні гаманці, щоб відбілити, ми все одно це бачимо.

Якщо я купую криптовалюту на великій біржі, чи є ризик, що я куплю «брудну» і в мене через неї виникнуть проблеми?

Це залежить від біржі, у кожної — своя політика. Хтось має послуги аналізу активів, хтось нічого не перевіряє. Топові біржі, найімовірніше, перевіряють, але узагальнювати в жодному разі не можна — треба дивитися на конкретну біржу.

Новий закон та оподаткування доходів від операцій з криптоактивами

Президент нещодавно підписав закон про віртуальні активи. Які зміни у ньому, на вашу думку, найважливіші?

Завдяки новому закону в Україні зможуть легально працювати вітчизняні та іноземні криптобіржі. Банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній. Зміни допоможуть захистити вкладення у віртуальних активах. Держава зможе гарантувати судовий захист прав на віртуальні активи. Все це позитивні новації.

Які ще зміни в регулюванні, на вашу думку, варто ухвалити, щоб підтримати розвиток крипторинку?

Насамперед потрібні зміни до Податкового кодексу. Вони зараз готуються. Спочатку пропонувалося встановити 5% податку на прибуток від торгівлі криптоактивами, але, як на мене, ставку варто знизити до 2%. Це дозволить залучати до України більшу кількість криптокомпаній.

Є країни із нульовою ставкою на доходи від торгівлі «криптою». Серед наших сусідів це Польща та Грузія. Але для України великим кроком уперед буде і 2-відсоткова ставка.

Наша компанія виступила з ініціативою увійти до експертної ради Нацкомісії з цінних паперів. Ми готові допомогти Нацбанку із розробкою нормативно-правової бази. Ми вже маємо робочу модель, яка використовується в інших країнах, і ми готові нею поділитися.

Наразі озвучено пропозицію стягувати податок 2% із суми, що виводиться з криптобіржі на банківський рахунок. Як ви ставитеся до такої ідеї?

Такий варіант також можливий, але ми дотримуємося моделі оподаткування з чистого прибутку. Свої ідеї ми запропонували НКЦПФР та НБУ , і зараз обговорюємо ці варіанти.

Значення криптовалюти для допомоги армії

Зараз багато компаній активно займаються гуманітарною та соціальною діяльністю. Чи працює у цьому напрямку ваша компанія?

Так, ми активно співпрацюємо з багатьма фондами, громадськими організаціями, органами влади. Вже передали на підтримку ЗСУ та гуманітарні цілі медикаменти та обладнання на суму понад 50 млн грн.

Ми вдячні фонду Олексія Мерецького Unchain , який надсилає нам заявки після попередньої перевірки на достовірність.

Використання криптовалюти спрощує підтримку армії?

Так. Проводити закупівлі за фіат складніше. Є низка бюрократичних моментів щодо SWIFT-переказів. Потрібно збирати документи, дозволи, погоджувати платежі. «Крипта» спрощує закупівлю для армії в десятки, а то й сотні разів.

Усі чудово знають, як активно працює криптосуспільство для підтримки України. Благодійний гаманець спільно з однією з бірж відкрило Міністерство цифрової трансформації, багато благодійних фондів використовують криптогаманці. Усі вони також бачать, що криптовалюта спрощує закупівлю.

Зараз ваша компанія готує перший випуск журналу КриптаUA. Яку мету ви ставите, запускаючи власне ЗМІ?

Це буде перше в Україні тематичне видання про цифрові активи. Ми плануємо висвітлювати новини крипторинку. Також кожна компанія зможе розповісти про свій досвід у цій сфері.

Компанії, які підключаться на наш процесинг, матимуть можливість безкоштовно опублікувати своє інтерв’ю в офлайн та онлайн версіях журналу.

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