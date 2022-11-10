Запрацював новий пункт пропуску "Красноїльськ" на кордоні з Румунією — Finance.ua

Запрацював новий пункт пропуску "Красноїльськ" на кордоні з Румунією Сьогодні 15:48 — Казна та Політика

Запрацював новий пункт пропуску "Красноїльськ" на кордоні з Румунією

На українсько-румунському кордоні в межах ділянки Чернівецької області у четвер розпочав діяти автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ».

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграм

«Уперше з часу відновлення незалежності України відбувається відкриття новозбудованого пункту пропуску (ПП) через державний кордон: на українсько-румунському державному кордоні в межах ділянки Чернівецької області відсьогодні починає роботу автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ», — зазначив він.

У відкритті нового пропускного пункту взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке.

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За словами Тимошенка, початок роботи цього пункту пропуску — це не лише полегшення перетину кордону для громадян України та додаткові робочі місця, а й можливість розвантажити єдиний на Буковині пункт пропуску на кордоні з Румунією — Порубне, де черга з вантажівок інколи могла сягати десятків кілометрів.

«Красноїльськ» зможе на добу пропускати 2000 громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів.

«Згодом цей ПП стане повноцінним вантажним пунктом пропуску. Питання, щодо створення необхідних інфраструктурних умов для автомобільного сполучення, у тому числі вантажного, понад 3,5 т. вже обговорюється із румунськими колегами» — написав Тимошенко.

Крім того, за словами Тимошенка, вже на 85% готовий міжнародний пункт пропуску «Дяківці», також на кордоні з Румунією. «До кінця року завершиться виконання залишку робіт» — зазначив він.

Роботи над новим пунктом пропуску «Красноїльськ — Вікову-де-Сус» почались ще у 2015 році, через рік призупинились, і останні шість років будівництво було майже заморожено.

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Економічна Правда За матеріалами:

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