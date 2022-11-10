Запрацював новий пункт пропуску "Красноїльськ" на кордоні з Румунією — Finance.ua
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Запрацював новий пункт пропуску "Красноїльськ" на кордоні з Румунією

Казна та Політика
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Запрацював новий пункт пропуску "Красноїльськ" на кордоні з Румунією
Запрацював новий пункт пропуску "Красноїльськ" на кордоні з Румунією
На українсько-румунському кордоні в межах ділянки Чернівецької області у четвер розпочав діяти автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ».
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграм.
«Уперше з часу відновлення незалежності України відбувається відкриття новозбудованого пункту пропуску (ПП) через державний кордон: на українсько-румунському державному кордоні в межах ділянки Чернівецької області відсьогодні починає роботу автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ», — зазначив він.
У відкритті нового пропускного пункту взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке.
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За словами Тимошенка, початок роботи цього пункту пропуску — це не лише полегшення перетину кордону для громадян України та додаткові робочі місця, а й можливість розвантажити єдиний на Буковині пункт пропуску на кордоні з Румунією — Порубне, де черга з вантажівок інколи могла сягати десятків кілометрів.
«Красноїльськ» зможе на добу пропускати 2000 громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів.
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«Згодом цей ПП стане повноцінним вантажним пунктом пропуску. Питання, щодо створення необхідних інфраструктурних умов для автомобільного сполучення, у тому числі вантажного, понад 3,5 т. вже обговорюється із румунськими колегами» — написав Тимошенко.
Крім того, за словами Тимошенка, вже на 85% готовий міжнародний пункт пропуску «Дяківці», також на кордоні з Румунією. «До кінця року завершиться виконання залишку робіт» — зазначив він.
Роботи над новим пунктом пропуску «Красноїльськ — Вікову-де-Сус» почались ще у 2015 році, через рік призупинились, і останні шість років будівництво було майже заморожено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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