Запорізькі енергетики отримали спецтехніку — Finance.ua

Запорізькі енергетики отримали спецтехніку Сьогодні 05:43 — Енергетика

Запорізькі енергетики отримали спецтехніку

За координації Міненерго ПАТ «Запоріжжяобленерго» отримало чергову допомогу — спецтехніку, закуплену за кошти Фонду підтримки енергетики України, створеного за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

«Запоріжжя — прифронтовий регіон. Щоденно внаслідок пошкоджень і руйнувань після обстрілів тут знеструмлюються споживачі, але енергетики сумлінно виконують свої обов’язки, відновлюючи електропостачання. Завдяки партнерам ми маємо можливість поповнювати технічне оснащення енергетичних компаній», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Запорізькі енергетики отримали, зокрема, чотири одиниці спецтехніки — гусеничний бульдозер та екскаватори-навантажувачі. Техніка буде використовуватися для розчищення трас високовольтних ліній електропередачі, аби убезпечити мережі від пошкоджень, а також встановлення електроопор, ремонту кабельних ліній, заходів із захисту та укріплення підстанцій. Загальна вартість закупленого обладнання складає понад 18 мільйонів гривень.

Це не перша поставка обладнання для запорізьких енергетиків. На початку січня під час візиту до області міністр енергетики Герман Галущенко передав компанії чотири комплектні трансформаторні підстанції, близько 10 км самонесучого ізольованого проводу та понад три тисячі літрів мастила для силових трансформаторів.

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