Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли російських окупантів — Finance.ua

Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли російських окупантів Вчора 10:21 — Фондовий ринок

Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли російських окупантів.

Пального для роботи дизель-генераторів залишається на понад два тижні, про це у своєму Telegram повідомляє НАЕК «Енергоатом».

«Через раш*стські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті раш*стських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів. Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан. Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу», — йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» наголосили, що через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.

«Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!» — наголошують в «Енергоатомі».

УНІАН За матеріалами:

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