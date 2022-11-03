Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли російських окупантів — Finance.ua
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Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли російських окупантів

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Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли російських окупантів.
Пального для роботи дизель-генераторів залишається на понад два тижні, про це у своєму Telegram повідомляє НАЕК «Енергоатом».
«Через раш*стські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті раш*стських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів. Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан. Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу», — йдеться у повідомленні.
В «Енергоатомі» наголосили, що через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.
«Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!» — наголошують в «Енергоатомі».
За матеріалами:
УНІАН
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