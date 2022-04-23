Запаси продуктів харчування повернулися до довоєнного рівня – ОП — Finance.ua
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Запаси продуктів харчування повернулися до довоєнного рівня – ОП

Вчора 06:19Казна та Політика
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Запаси продуктів харчування повернулися до довоєнного рівня – ОПЗапаси продуктів харчування повернулися до довоєнного рівня – ОП
Україна практично повернулася до довоєнного рівня запасів базових продуктів.
Про це заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма під час прес-брифінгу.
«Сьогодні ми практично досягли тих рівнів запасів базових продуктів харчування, які були до війни. Близько 90% продуктів на полицях магазинів — це продукти українського виробництва», — сказав Шурма.
Упродовж останніх десяти днів відновили свою роботу 97 великих магазинів на звільнених територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Найближчого місяця відновлять роботу ще сотня великих магазинів, які закрилися через війну, додав Шурма.
"росія також розбомбила кілька десятків нафтобаз, щоб позбавити українців доступу до пального, намагалася позбавити також доступу до водопостачання та електрики, знищивши тисячі кілометрів ліній електропередачі та близько 10 тис. трансформаторних підстанцій.
Однак Україна забезпечила пальним аграріїв, а ціни на пальне на АЗС вдалося утримати на прийнятному рівні, зокрема, за рахунок скасування мит та податків, обмеження націнок заправних мереж", — заявив заступник голови ВП.
За матеріалами: Економічна Правда
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