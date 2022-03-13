Запаси газу у сховищах становлять близько 9,5 мільярда кубометрів — Шмигаль — Finance.ua
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укр
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Запаси газу у сховищах становлять близько 9,5 мільярда кубометрів — Шмигаль

Вчора 19:13
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На сьогодні запаси газу в українських сховищах становлять близько 9,5 млрд кубометрів.
Як передає Укрінформ, про це у відеозверненні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Запаси газу зараз на рівні близько 9,5 млрд кубометрів. Продовжується імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі», — сказав глава уряду.
Також продовжується видобуток газу на всіх об’єктах, крім тих, що розташовані безпосередньо на лінії зіткнення.
Шмигаль нагадав, що вчора уряд подав до Верховної Ради законопроект, який скасовує акциз на пальне і знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Таке суттєве зниження розміру податків покликане стабілізувати ціни та не допустити дефіциту. Кабмін також розглядає пропозицію щодо зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників пального зростатимуть.
За словами глави уряду, зараз ведуться переговори з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю в Україну.
Шмигаль також наголосив, що функціонують чотири атомні електростанції, всі гідроелектростанції, теплова генерація. Крім того, є домовленості з Польщею щодо постачання додаткових партій вугілля залізницею. Для економії вугілля Кабмін дозволив українським теплоелектростанціям отримувати газ за пільговою ціною.
За матеріалами: Укрінформ
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