Запас ходу понад 600 км: розсекречено сімейний електромобіль Geely (фото) — Finance.ua
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Запас ходу понад 600 км: розсекречено сімейний електромобіль Geely (фото)

Технології&Авто
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Запас ходу понад 600 км: розсекречено сімейний електромобіль Geely (фото)
Запас ходу понад 600 км: розсекречено сімейний електромобіль Geely (фото)
Опубліковано фото електромобіля Geometry G6. Недорогий седан від електричного підрозділу Geely презентують до кінця цього місяця, і він надійде у продаж за ціною від 152 800 до 174 800 юанів ($21 000 — 24 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий електрокар Geely — наступник моделі Geometry A, що випускалася з 2019 року. Це сімейний седан D-класу довжиною 4,75 м і з колісною базою 2,7 м, побудований на платформі знайомого українцям Geely Emgrand. Електрокар можуть продавати і за межами Китаю, адже попередника експортували.
Запас ходу понад 600 км: розсекречено сімейний електромобіль Geely (фото)
Авто має витягнутий силует із загостреним «носом» та купеподібним дахом. Новий Geely Geometry G6 отримав тоненькі світлодіодні фари і висувні ручки дверей, а його ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.
Запас ходу понад 600 км: розсекречено сімейний електромобіль Geely (фото)
У салоні встановлені віртуальний щиток приладів та величезний сенсорний дисплей з діагоналлю 14,6 дюймів. Мультимедійну систему Harmony OS для Geometry G6 створили у Huawei. Серед опцій є система напівавтономного водіння.
Електромобіль Geely Geometry G6 оснащений 204-сильним двигуном. На вибір запропонують версії з батареєю на 62 та 70 кВт∙год: запас ходу складе 480 та 620 км, відповідно.
За матеріалами:
Фокус
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