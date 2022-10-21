Запас ходу понад 600 км: розсекречено сімейний електромобіль Geely (фото) — Finance.ua

Запас ходу понад 600 км: розсекречено сімейний електромобіль Geely (фото) Сьогодні 00:12 — Технології&Авто

Запас ходу понад 600 км: розсекречено сімейний електромобіль Geely (фото)

Опубліковано фото електромобіля Geometry G6. Недорогий седан від електричного підрозділу Geely презентують до кінця цього місяця, і він надійде у продаж за ціною від 152 800 до 174 800 юанів ($21 000 — 24 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий електрокар Geely — наступник моделі Geometry A, що випускалася з 2019 року. Це сімейний седан D-класу довжиною 4,75 м і з колісною базою 2,7 м, побудований на платформі знайомого українцям Geely Emgrand. Електрокар можуть продавати і за межами Китаю, адже попередника експортували.

Авто має витягнутий силует із загостреним «носом» та купеподібним дахом. Новий Geely Geometry G6 отримав тоненькі світлодіодні фари і висувні ручки дверей, а його ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

У салоні встановлені віртуальний щиток приладів та величезний сенсорний дисплей з діагоналлю 14,6 дюймів. Мультимедійну систему Harmony OS для Geometry G6 створили у Huawei. Серед опцій є система напівавтономного водіння.

Електромобіль Geely Geometry G6 оснащений 204-сильним двигуном. На вибір запропонують версії з батареєю на 62 та 70 кВт∙год: запас ходу складе 480 та 620 км, відповідно.

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