Заможні росіяни тікають з рф після оголошення часткової мобілізації – The Guardian — Finance.ua

Заможні росіяни тікають з рф після оголошення часткової мобілізації – The Guardian Вчора 17:10

Після того як у росії оголосили часткову мобілізацію, заможні росіяни намагаються покинути територію рф. Вони платять по 25 000 фунтів стерлінгів за можливість покинути росію приватними літаками.

Про це повідомляє The Guardian.

Попит на місця у приватних літаках у Москві значно зріс після того, як президент росії путін оголосив про першу мобілізацію з часів Другої світової війни. Тепер заможні росіяни шукають можливість виїхати з країни на тлі повідомлень про те, що влада планує закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку.

Зазначається, що громадяни росії переважно прямують до Вірменії, Туреччини та Азербайджану, адже у ці держави вони можуть потрапити без віз.

Вони платять від 20 000 до 25 000 фунтів стерлінгів за місце в приватному літаку, тоді як ціна оренди восьмимісного літака коливається від 80 000 до 140 000 фунтів стерлінгів, що в рази дорожче, ніж звичайний тариф.

«На цей час ситуація абсолютно божевільна. Ми отримували 50 запитів на день, а зараз близько 5000», — сказав Євген Биков, директор брокерської авіакомпанії Your Charter.

Рішення Кремля оголосити часткову мобілізацію призвело до стрімкого виїзду чоловіків призовного віку з країни. На російських прикордонних переходах утворилися багатокілометрові затори, а більшість квитків на комерційні літаки в один кінець на найближчі дні розпродано.

Биков сказав, що його фірма почала фрахтувати великі комерційні літаки, щоб задовольнити попит і знизити ціни.

«Але ми просто не можемо знайти достатньо місць для всіх», — сказав він, додавши, що найдешевше місце на чартерному комерційному літаку до Єревану коштувало приблизно 200 000 рублів (3000 фунтів стерлінгів).

Компанія FlightWay, яка пропонує рейси приватними літаками, повідомила, що спостерігає зростання кількості запитів на рейси в один кінець до Вірменії, Туреччини, Казахстану та Дубая.

«Попит зріс у 50 разів», — зазначив керівник компанії Едуард Сімонов.

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Bykvu За матеріалами:

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