"Заморожена" в Іспанії яхта російського олігарха раптово змінила верф та назву – Reuters — Finance.ua

"Заморожена" в Іспанії яхта російського олігарха раптово змінила верф та назву – Reuters Вчора 17:44 — Фондовий ринок

Іспанська влада перемістила і перейменувала «заморожену» яхту російського олігарха Сергія Чемезова («Ростех»). Місце дислокації та назва яхти змінилися після того, як представники Чемезова перестали платити за утримання судна.

Про переміщення судна повідомило Reuters джерело у міністерстві транспорту Іспанії. Це означає, що яхта могла бути продана, проте офіційних підтверджень цьому немає.

Уточнюється, що яхта Чемезова Valerie тепер називається Meridian A. Це підтверджують і фотографії судна: назва Meridian A тепер написана на кормі яхти, а металеві бирки з колишнім ім’ям Valerie зникли.

Судно підпало під «заморожування» у березні через те, що Чемезов потрапив під санкції ЄС. При цьому «заморожування» зазвичай означає, що судно не можна не лише використовувати, а й продавати.

Проте платежі за ремонт корабля на верфі MB92 припинилися невдовзі після наказу про заморожування, повідомило джерело в міністерстві транспорту. Воно додало, що представники MB92 попросили владу перемістити корабель, щоб можна було використати його причал. Про причини перейменування судна не відомо.

Юрист британської фірми Jaffa & Co, яка спеціалізується на яхтах, Джеймс Джаффа вважає, що власники заарештованих човнів «стоять перед важким питанням», коли йдеться про витрати на технічне обслуговування. В Іспанії, де вже заморожено шість російських суден, експлуатаційні витрати, як і раніше, несуть їхні власники.

Чемезов перебуває під санкціями ЄС та США з 2014 року через анексію Криму росією. Він також фігурував у санкціях, запроваджених Австралією у березні через вторгнення росії до України.

85-метрова (279 футів) яхта, вартість якої становить 140 млн доларів, формально належить падчериці Чемезова Анастасії Ігнатовій. До списку санкцій Європейського Союзу вона була додана у квітні.

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