Замість нових українці почали брати вживані авто до трьох років: нова тенденція авторинку — Finance.ua

Замість нових українці почали брати вживані авто до трьох років: нова тенденція авторинку
У жовтні українці придбали 2,8 тисячі вживаних легковиків віком до 3 років. Це — на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року і на −9,7% менше, ніж у вересні-2022.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Понад половину (64%, 1,8 тис. шт.) придбали на внутрішньому ринку, решту 36% (1 тис. шт.) привезли вживаними з-за кордону. З травня до вересня включно продажі таких авто зростали, а у жовтні зафіксований невеликий спад.
Отже, за останній рік сегмент «майже нових» авто зріс майже удвічі та майже наздогнав продажі нових авто (за підсумками жовтня українці придбали 3,2 тисячі нових легковиків). Це може бути пов’язано як з економічною ситуацією в країні, коли українці в умовах війни раціональніше використовують кошти та надають перевагу дешевшим вживаним авто з невеликим пробігом, так і з небажанням довго чекати на новий автомобіль від офіційних дилерів.
Найпопулярніші легковики віком до 3 років на внутрішньому ринку
Серед «майже нових» автомобілів у жовтні найбільше мали попит Volkswagen ID.4, котрий очолює рейтинги внутрішніх перепродажів та нових електромобілів. Таких моделей придбали 86 штук.
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На другому місці — Toyota Land Cruiser Prado (79 шт.), а на третьому — Toyota RAV-4 (79 шт.). До першої п’ятірки також потрапили ще дві моделі цього бренду: Camry (67 шт.) та Land Cruiser (також 67 шт.).
Загалом, більшість із 10 найпопулярніших легковиків віком до 3 років — це преміум моделі.
Найпопулярніші вживані легковики віком до 3 років, привезені з-за кордону
З-за кордону серед «майже нових» легковиків віком до 3 років найчастіше привозили також електричний Volkswagen ID.4 (124 шт.).
Друге місце в рейтингу зайняла Tesla Model Y (80 шт.), а третє — Honda M-NV (69 шт.).
Четверту сходинку посіла ще одна Tesla — Model 3 (54 шт.), а на п’ятій розмістився Nissan Leaf (21 шт.).
Цікаво, що перші шість позицій в рейтингу займають електромобілі.
Також варто зауважити, що серед тисячі жовтневих легковиків віком до 3 років, імпортованих до України як вживаних, чверть (254 штуки) — машини 2022 року випуску. Серед них може бути значна частина так званого «сірого» імпорту, тобто машин, документально оформлених як вживаних, хоча фактично вони могли бути новими.
- Volkswagen ID.4 — 124 шт.
- Tesla Model Y — 80 шт.
- Honda M-NV — 69 шт.
- Tesla Model 3 — 54 шт.
- Nissan Leaf — 21 шт.
- Audi E-Tron — 19 шт.
- Ford Kuga — 19 шт.
- Mazda CX-5 — 19 шт.
- Toyota RAV-4 — 19 шт.
- Volkswagen Tiguan — 16 шт.
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