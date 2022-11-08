Замість нових українці почали брати вживані авто до трьох років: нова тенденція авторинку — Finance.ua

Замість нових українці почали брати вживані авто до трьох років: нова тенденція авторинку Вчора 21:05 — Особисті фінанси

Замість нових українці почали брати вживані авто до трьох років: нова тенденція авторинку

У жовтні українці придбали 2,8 тисячі вживаних легковиків віком до 3 років. Це — на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року і на −9,7% менше, ніж у вересні-2022.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Понад половину (64%, 1,8 тис. шт.) придбали на внутрішньому ринку, решту 36% (1 тис. шт.) привезли вживаними з-за кордону. З травня до вересня включно продажі таких авто зростали, а у жовтні зафіксований невеликий спад.

Інфографіка: eauto.org.ua

Отже, за останній рік сегмент «майже нових» авто зріс майже удвічі та майже наздогнав продажі нових авто (за підсумками жовтня українці придбали 3,2 тисячі нових легковиків). Це може бути пов’язано як з економічною ситуацією в країні, коли українці в умовах війни раціональніше використовують кошти та надають перевагу дешевшим вживаним авто з невеликим пробігом, так і з небажанням довго чекати на новий автомобіль від офіційних дилерів.

Найпопулярніші легковики віком до 3 років на внутрішньому ринку

Серед «майже нових» автомобілів у жовтні найбільше мали попит Volkswagen ID.4, котрий очолює рейтинги внутрішніх перепродажів та нових електромобілів. Таких моделей придбали 86 штук.

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На другому місці — Toyota Land Cruiser Prado (79 шт.), а на третьому — Toyota RAV-4 (79 шт.). До першої п’ятірки також потрапили ще дві моделі цього бренду: Camry (67 шт.) та Land Cruiser (також 67 шт.).

Загалом, більшість із 10 найпопулярніших легковиків віком до 3 років — це преміум моделі.

Інфографіка: eauto.org.ua

Найпопулярніші вживані легковики віком до 3 років, привезені з-за кордону

З-за кордону серед «майже нових» легковиків віком до 3 років найчастіше привозили також електричний Volkswagen ID.4 (124 шт.).

Друге місце в рейтингу зайняла Tesla Model Y (80 шт.), а третє — Honda M-NV (69 шт.).

Четверту сходинку посіла ще одна Tesla — Model 3 (54 шт.), а на п’ятій розмістився Nissan Leaf (21 шт.).

Цікаво, що перші шість позицій в рейтингу займають електромобілі.

Також варто зауважити, що серед тисячі жовтневих легковиків віком до 3 років, імпортованих до України як вживаних, чверть (254 штуки) — машини 2022 року випуску. Серед них може бути значна частина так званого «сірого» імпорту, тобто машин, документально оформлених як вживаних, хоча фактично вони могли бути новими.

Volkswagen ID.4 — 124 шт. Tesla Model Y — 80 шт. Honda M-NV — 69 шт. Tesla Model 3 — 54 шт. Nissan Leaf — 21 шт. Audi E-Tron — 19 шт. Ford Kuga — 19 шт. Mazda CX-5 — 19 шт. Toyota RAV-4 — 19 шт. Volkswagen Tiguan — 16 шт.

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