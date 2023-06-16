Закупівля барабанів в укриття: РДА достроково розірвала договір — Finance.ua
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Закупівля барабанів в укриття: РДА достроково розірвала договір

Казна та Політика
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Закупівля барабанів в укриття: РДА достроково розірвала договір
Закупівля барабанів в укриття: РДА достроково розірвала договір
Дніпровська районна державна адміністрація розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для київських укриттів.
Про це повідомляється на сторінці РДА у соціальній мережі Facebook.
Очільник адміністрації Павло Бабій заявив, що ініціював службове розслідування через суспільний резонанс та розголос у ЗМІ щодо закупівлі барабанів, овочерізок та сковорідок.
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Від додав, що буде створено комісію для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення даних закупівель.
«Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • днями стало відомо, що Дніпровська РДА хоче закупити для укриттів столиці барабани з натуральної шкіри вартістю майже 900 тисяч гривень;
  • метою цієї покупки назвали «психологічне розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог»;
  • також у мережі з’явилася інформація про закупівлю електричних сковорідок за 1 200 000 гривень та електричних овочерізок за 130 000 гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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