Закупівля барабанів в укриття: РДА достроково розірвала договір — Finance.ua

Закупівля барабанів в укриття: РДА достроково розірвала договір Сьогодні 19:29 — Казна та Політика

Закупівля барабанів в укриття: РДА достроково розірвала договір

Дніпровська районна державна адміністрація розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для київських укриттів.

Про це повідомляється на сторінці РДА у соціальній мережі Facebook.

Очільник адміністрації Павло Бабій заявив, що ініціював службове розслідування через суспільний резонанс та розголос у ЗМІ щодо закупівлі барабанів, овочерізок та сковорідок.

Від додав, що буде створено комісію для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення даних закупівель.

«Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук», — додав він.

Довідка Finance.ua:

днями стало відомо, що Дніпровська РДА хоче закупити для укриттів столиці барабани з натуральної шкіри вартістю майже 900 тисяч гривень;

метою цієї покупки назвали «психологічне розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог»;

також у мережі з’явилася інформація про закупівлю електричних сковорідок за 1 200 000 гривень та електричних овочерізок за 130 000 гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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