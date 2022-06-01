Закордонне життя: скільки коштує квартира в новобудові в Угорщині — Finance.ua
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Закордонне життя: скільки коштує квартира в новобудові в Угорщині

Вчора 14:06Нерухомість
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Закордонне життя: скільки коштує квартира в новобудові в УгорщиніЗакордонне життя: скільки коштує квартира в новобудові в Угорщині
Одним із найпопулярніших напрямків після Польщі для українських біженців із початку війни є Угорщина. Для тих, хто вже задумався про переїзд до цієї країни, питання купівлі нерухомості досить актуальне.
Журналісти «Сегодня» розповіли вам про вартість квартир у угорських новобудовах.

Де шукати нерухомість

Для самостійного пошуку квартири або будинку в Угорщині ви можете скористатись сайтами нерухомості, де виставляють оголошення як приватні особи, так і ріелтори:
  • realting.com — купівля квартир, вілл. Пропозиції на вторинному ринку, у новобудовах та забудовників;
  • kvartyra.hu — оголошення про продаж апартаментів у найпопулярніших містах та локаціях країни (Будапешт, озеро Балатон, Кечкемет, Дебрецен, Гьор, Капошвар, Ерд, Сегед);
  • realestate.hu — оренда, продаж квартир та будинків у різних містах Угорщини. Також є оголошення про продаж земельних ділянок, літніх будиночків та ін.;
  • towerbudapest.com — квартири для продажу в Будапешті від агентства нерухомості. Наявні фільтри оголошень по районах міста.

Вартість житла в Будапешті

Найпопулярнішим містом для українців залишається столиця Угорщини — Будапешт. Вартість квартир у новобудові, за даними realting.com, коливається від 237 тис. доларів до 1,2 млн дол. (7,1 млн грн — 36 млн грн).
Якщо говорити про найдешевший варіант, то за цю вартість пропонують квартиру в історичному центрі площею 57 кв. м з однією кімнатою, вітальнею, кухнею та ванною.
Закордонне життя: скільки коштує квартира в новобудові в Угорщині
Найдорожче житло в Будапешті, яке нам вдалося знайти, коштує 1,2 млн дол. (36 млн. грн.). Це квартира з трьома спальнями та житловою площею 175 кв. м. Вона має дизайнерський ремонт та розташована в історичному районі.
Закордонне життя: скільки коштує квартира в новобудові в Угорщині
Загалом ціни на популярні запити виглядають так:
Закордонне життя: скільки коштує квартира в новобудові в Угорщині
Закордонне життя: скільки коштує квартира в новобудові в Угорщині
Закордонне життя: скільки коштує квартира в новобудові в Угорщині

Що буде з цінами на квартири в Україні?

Ціни на нерухомість в Україні можуть впасти за критичну позначку, і протримається це падіння, за прогнозами експертів, не один рік. Причини такого явища загальновідомі — загальне падіння ВВП та зниження попиту на житло.
Найближчим часом забудовники змушені будуть знизити ціни на готове житло, хоча поки що ніхто такого наміру не має.
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«Падіння цін буде приголомшливим найближчим часом після війни і протримається кілька років. Тому що відбудеться загальне падіння ВВП — його не створюватимуть бізнеси, які зникли або зупинилися. Тобто загальна сума грошей, яка буде в обігу на ринку нерухомості, стане значно меншою», — наголошують провідні аналітики.
Окрім фактора ВВП, ще однією причиною такого сценарію стане зниження попиту на житло, оскільки багато людей покинули країну. Відповідно, вони не братимуть участі у створенні ВВП, не створюватимуть і попиту на квартири.
До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.
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За матеріалами: Сьогодні
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