Законопроєкт про спрощення продажу землі для особистого господарства пройшов перше читання — Finance.ua
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Законопроєкт про спрощення продажу землі для особистого господарства пройшов перше читання

Аграрний ринок
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Законопроєкт про спрощення продажу землі для особистого господарства пройшов перше читання
Законопроєкт про спрощення продажу землі для особистого господарства пройшов перше читання
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 7532, який передбачає спрощення умов купівлі земельних ділянок для ведення садівництва та особистого селянського господарства.
Про це заявив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.
«Продовольча безпека українських родин — пріоритет сьогодні. У цій справі маємо використовувати усі можливості. Зокрема, і спрощувати умови купівлі ділянок. Ті українці, які мають потребу та можливість, зможуть самостійно обробити город, збудувати приміщення для утримання невеликої худоби, посадити сад», — зазначив Гайду.
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За його словами, законопроєкт передбачає спрощення процедури купівлі земельних ділянок до 25 соток для садівництва та до 2 га для ведення селянського господарства. Зокрема, це стосується врегулювання процедури перевірки нотаріусом набувачів таких ділянок, яка наразі може коштувати до 10 тисяч гривень та займати до 2 тижнів часу.
Гайду додав, що документ важливий також для переселенців, які зможуть за спрощеною процедуру купувати ділянки у більш безпечних регіонах країни, аби вирощувати продукцію для своїх потреб, сіяти, облаштувати садові будинки для роботи та сезонного проживання.
«За друге півріччя 2021 року продали понад 31 тис. ділянок до 2 га для ведення особистого селянського господарства. Це означає, що попит є. А через війну та переміщення людей він зростатиме. Тому маємо вдосконалювати земельні відносини й робити все можливе для підтримки людей», — резюмував голова комітету.

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За матеріалами:
Укрінформ
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