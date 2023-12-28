Законопроєкт про мобілізацію містить норми, які прямо суперечать Конституції — Лубінець — Finance.ua

Законопроєкт про мобілізацію містить норми, які прямо суперечать Конституції — Лубінець Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Законопроєкт про мобілізацію містить норми, які прямо суперечать Конституції — Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що законопроєкт про мобілізацію містить низку норм, які прямо суперечать Конституції України.

Відповідну заяву Лубінець зробив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, йдеться про обмеження, які законопроєктом пропонується запроваджувати щодо тих, хто ухилятиметься від мобілізації.

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Нагадаємо, ухильникам хочуть заборонити проведення операцій із рухомим і нерухомим майном, керування особистим транспортом і використання грошових коштів.

«Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції», — сказав Лубінець.

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Він додав, що дійсно існує норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану. Але права громадян не можуть бути обмежені повністю.

Лубінець вважає, що Україні не можна перетворюватися на російську федерацію, боротьбу проти якої вона веде.

Довідка Finance.ua:

25 грудня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10 378, яким пропонується внести значні зміни до порядку проведення мобілізації;

автори законопроєкту пропонують запроваджувати санкції щодо українців, які ухилятимуться від призову на військову службу.

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