Закінчився контракт з військовослужбовцем, який продовжує служити: дії роботодавця — Finance.ua

Закінчився контракт з військовослужбовцем, який продовжує служити: дії роботодавця Вчора 19:28 — Казна та Політика

Відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації.

Про це пише Управління Держпраці в Полтавській області.

Таким чином, за військовослужбовцем, контракт якого закінчився, але він продовжує служити, збережуться всі гарантії, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю України, а саме місце роботи і посада, а по 18.07.2022 включно ще і середній заробіток.

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