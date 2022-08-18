Закінчився контракт з військовослужбовцем, який продовжує служити: дії роботодавця — Finance.ua
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Закінчився контракт з військовослужбовцем, який продовжує служити: дії роботодавця

Казна та Політика
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Відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації.
Про це пише Управління Держпраці в Полтавській області.
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Таким чином, за військовослужбовцем, контракт якого закінчився, але він продовжує служити, збережуться всі гарантії, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю України, а саме місце роботи і посада, а по 18.07.2022 включно ще і середній заробіток.
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За матеріалами:
Finance.ua
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