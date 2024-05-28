Західні компанії почали відмовлятися від планів виходу з ринку рф — FT Сьогодні 13:30 — Фондовий ринок

Західні компанії почали відмовлятися від планів виходу з ринку рф — FT

Західні компанії, такі як Avon Products, Air Liquide та Reckitt, залишаються в росії, попри плани покинути країну після вторгнення в Україну, через зростання бюрократичних перешкод і відновлення споживчої активності.

Про це повідомляє Financial Times.

У вересні 2022 року Air Liquide оголосила про підписання меморандуму про взаєморозуміння з продажу свого російського бізнесу місцевій команді менеджерів. Однак угода не була затверджена урядом рф, компанія залишилася в невизначеності.

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Деякі компанії вже не відчувають обов’язку залишити країну. Avon розпочала процес продажу свого російського бізнесу й отримала пропозиції, але вирішила їх не приймати. У квітні 2022 року компанія Reckitt оголосила про намір передати права власності на свій російський бізнес, проте новий виконавчий директор Кріс Ліхт сказав FT минулого місяця, що «ми продовжуємо розглядати варіанти, але вони стали складнішими…».

У березні 2022 року PepsiCo оголосила про зупинення продажів і виробництва свого флагманського напою в росії, але продовжує молочний бізнес у країні, де безпосередньо працевлаштовано 20 000 осіб і побічно 40 000 сільськогосподарських працівників. Конкурентна компанія Coca-Cola припинила постачання своїх сиропів для безалкогольних напоїв до рф, але місцевий виробник напоїв Coca-Cola Hellenic, де їй належить 21% акцій, зайняв цю нішу. У серпні 2022 року фірма створила окрему російську компанію «Мултон Партнерс».

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Серед більш ніж 2000 компаній, які вирішили залишитися у рф, є також споживчі групи Mondelez, Unilever, Nestlé та Philip Morris, деякі з яких відкрито говорять про свої плани.

Виконавчий директор Mondelez нещодавно заявив FT, що інвесторів «морально не хвилює», чи покине група країну. Член ради директорів Unilever Нельсон Пельтц зазначив FT цього року, що він тиснув на групу, яка розглядала варіанти продажу, щоб вона не йшла. «Якщо ми підемо з росії, вони заберуть наші бренди собі. Я не думаю, що це хороша угода, — сказав Пельтц, наголосивши, що такі конкуренти, як P&G та Colgate-Palmolive, теж залишаються у країні, та запитав: — Чому ми повинні залишати?»

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