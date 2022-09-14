Захід дійшов згоди щодо російського золота – Малюська розповів подробиці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Захід дійшов згоди щодо російського золота – Малюська розповів подробиці

Казна та Політика
657
Захід дійшов згоди щодо російського золота – Малюська розповів подробиці
Захід дійшов згоди щодо російського золота – Малюська розповів подробиці
Країни Заходу досягли згоди щодо передачі Україні заморожених золотовалютних резервів російської федерації.
Але потрібен спеціальний юридичний механізм. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомили Forbes Україна.
«З якою країною ми б не розмовляли, політична згода є. Питання лише в тому, як це зробити», — сказав міністр.
Це буде великий міжнародний договір, до якого країни зможуть приєднуватися. І на виконання цього договору передавати Україні активи і знімати з них імунітет.
Читайте також
Золотовалютні резерви рф наразі захищені суверенним імунітетом, тобто одна країна не може відібрати щось в іншої.
Такий міжнародний договір може бути ратифікований вже цієї зими, сказав Малюська.
На першому етапі Україна хоче забрати суверенні активи на $300 млрд.
«Другий етап, набагато більш складний і тривалий, — це відбирання інших активів. Наприклад, російських державних компаній або навіть майна російських олігархів», — пояснив міністр.
Нагадаємо, російські окупанти завдали збитків Україні на $600–800 млрд. За словами президента України Володимира Зеленського, відшкодування збитків, завданих рф, має відбутися за рахунок заарештованих за кордоном коштів та активів російських громадян, наближених до президента росії володимира путіна.
За матеріалами:
gazeta.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.