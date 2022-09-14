Захід дійшов згоди щодо російського золота – Малюська розповів подробиці — Finance.ua

Захід дійшов згоди щодо російського золота – Малюська розповів подробиці Вчора 09:31 — Казна та Політика

Захід дійшов згоди щодо російського золота – Малюська розповів подробиці

Країни Заходу досягли згоди щодо передачі Україні заморожених золотовалютних резервів російської федерації.

Але потрібен спеціальний юридичний механізм. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомили Forbes Україна

«З якою країною ми б не розмовляли, політична згода є. Питання лише в тому, як це зробити», — сказав міністр.

Це буде великий міжнародний договір, до якого країни зможуть приєднуватися. І на виконання цього договору передавати Україні активи і знімати з них імунітет.

Золотовалютні резерви рф наразі захищені суверенним імунітетом, тобто одна країна не може відібрати щось в іншої.

Такий міжнародний договір може бути ратифікований вже цієї зими, сказав Малюська.

На першому етапі Україна хоче забрати суверенні активи на $300 млрд.

«Другий етап, набагато більш складний і тривалий, — це відбирання інших активів. Наприклад, російських державних компаній або навіть майна російських олігархів», — пояснив міністр.

Нагадаємо, російські окупанти завдали збитків Україні на $600–800 млрд. За словами президента України Володимира Зеленського, відшкодування збитків, завданих рф, має відбутися за рахунок заарештованих за кордоном коштів та активів російських громадян, наближених до президента росії володимира путіна.

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