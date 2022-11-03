Загальні втрати агросектору України внаслідок агресії рф перевищують $30 мільярдів – експерт — Finance.ua

Загальні втрати агросектору України внаслідок агресії рф перевищують $30 мільярдів – експерт Вчора 07:17 — Казна та Політика

Загальні втрати агросектору України внаслідок агресії рф перевищують $30 мільярдів – експерт

Прямі втрати аграрного сектору України внаслідок війни складають більше $6 млрд, а загальні втрати становлять понад 30 млрд дол. США.

Про це під час презентації Інтерактивної мапи руйнувань агросектору України повідомив Сергій Кубах, керівник напряму земельної реформи Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).

«За різними оцінками, прямі втрати активів в сільському господарстві України складають більше $6 млрд, а загальні втрати — більше $30 млрд», — зазначив Кубах.

Крім того, пошкоджень зазнало більше 5% земельного фонду України, а це більше 2 млн га.

Як підкреслив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час заходу, сьогодні аграрії стикаються з великою кількістю викликів — крім війни, на них тиснуть низькі ціни на зерно, складні погодні умови, невизначеність щодо завтрашнього дня.

«Одним з факторів, що ускладнює нам роботу, є обсяг прямих і непрямих руйнувань, які спричинила війна. Тому так важливо документально зафіксувати збитки сьогодні, щоб в подальшому сформувати вимоги до їх відшкодування і пізніше — відшкодовувати їх», — сказав Сольський.

За словами авторів проєкту, зафіксовані факти військових руйнувань та зібрані документи надалі можуть використовуватися для відшкодування відповідних збитків як через звернення до міжнародних інстанцій (спеціально створений трибунал, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, Європейський суд з прав людини, інвестиційні арбітражі й ін.), так і через застосування внутрішніх програм та процедур в Україні (зокрема, звернення до суду).

Наразі на мапі зібрано інформацію про 213 пошкоджених об’єктів у 25 територіальних громадах. Переважна більшість з них стосується пошкоджених земельних ділянок.

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Нагадаємо, за даними Київської школи економіки (проєкт «росія заплатить»), на початок вересня сума прямих збитків, завданих земельному фонду та агропромисловому комплексу України, складає $6,9 млрд. Найбільша частка втрат — це втрати через знищення та пошкодження с/г техніки — понад $2,89 млрд. Другою за розміром категорією є втрати через знищення та крадіжки виробленої продукції — $1,87 млрд.

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Укрінформ За матеріалами:

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