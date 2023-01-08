Загальна вартість державних пенсійних фондів за рік у світі знизилась на $2,2 трильйона — Finance.ua

Загальна вартість державних пенсійних фондів за рік у світі знизилась на $2,2 трильйона Сьогодні 09:02 — Світ

Значні падіння на ринках акцій і облігацій за 2022 рік вперше за всю історію знизили загальну вартість світового державного капіталу та державних пенсійних фондів на $2,2 трлн.

Про це повідомляє БЦ з посиланням на Reuters

У звіті про державні інвестиційні механізми від Global SWF зазначено, що вартість активів, якими управляють суверенні фонди, впала до $10,6 трлн з $11,5 трлн, тоді як активи державних пенсійних фондів впали до $20,8 трлн з $22,1 трлн.

Дієго Лопес з Global SWF сказав, що основним фактором стало «одночасне і значне» падіння основних ринків облігацій і акцій на 10%, що відбувалося протягом вперше за 50 років.

Це сталося після того, як повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до зростання цін на сировинні товари і підштовхнуло інфляцію до 40-річних максимумів.

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Попри всю турбулентність, грошові кошти, витрачені на придбання компаній, нерухомості або інфраструктури, все ж підскочили на 12% в порівнянні з 2021 роком.

Рекордні $257,5 млрд були використані в 743 угодах, при цьому суверенні фонди також уклали рекордну кількість «мега-угод» на суму понад 1 млрд дол.

Фактично, 5 із 10 найбільших інвестицій, коли-небудь здійснених державними інвесторами, відбулися у 2022 році, починаючи з січня, коли інша сінгапурська компанія Temasek витратила 7 мільярдів доларів на покупку фірми з тестування, інспекції та сертифікації Element Materials у фонду прямих інвестицій Bridgepoint.

borgexpert За матеріалами:

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