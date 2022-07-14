Загальна кількість усіх BTC-адрес у світі перевищила 1 мільярд — Finance.ua
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Загальна кількість усіх BTC-адрес у світі перевищила 1 мільярд

Фінтех і Картки
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Загальна кількість усіх BTC-адрес у світі перевищила 1 мільярд
Загальна кількість усіх BTC-адрес у світі перевищила 1 мільярд
Загальна кількість будь-коли створених Bitcoin-адрес перевищила 1 мільярд, про це свідчать дані аналітичної платформи Glassnode.
Купівля цифрових активів під час падіння цін на ринку стала звичайною інвестиційною стратегією для вкладників, особливо для тих, хто розраховує на прибуток у довгостроковій перспективі. Як вважають аналітики, таку велику кількість BTC-адрес варто інтерпретувати як «позитивні настрої щодо майбутнього BTC».
Варто зазначити, що на момент написання новини BTC торгується на рівні $19 508.
Загальна кількість усіх BTC-адрес у світі перевищила 1 мільярд
Як наголошують експерти, часто один користувач володіє декількома BTC-адресами. Зазвичай це роблять для збереження конфіденційності: кожну нову транзакцію інвестори здійснюють на новій адресі. Втім, на початку цього року адреси, на яких зберігається Bitcoin, вперше в історії перевищили позначку в 40 мільйонів.
Нагадаємо, саме падіння вартості головної крипти призвело до збільшення попиту на неї. Так, роздрібні інвестори виявили помітну активність в умовах падіння флагманської криптовалюти нижче $ 20 000. Власники гаманців із 1000 BTC і більше закупилися монетами на низах, виводячи їх на довгострокове холодне зберігання. Це стосувалося і корпорацій — нещодавно найбільший комерційний власник ВТС докупив криптовалюту. Не відстають і держави: так, Сальвадор збільшив свій запас ВТС.
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За матеріалами:
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