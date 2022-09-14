Забронювати перевезення авто залізницею тепер можна онлайн — Finance.ua

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Забронювати перевезення авто залізницею тепер можна онлайн

Особисті фінанси
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Забронювати перевезення авто залізницею тепер можна онлайн
Забронювати перевезення авто залізницею тепер можна онлайн
На сервісному порталі «Укрзалізниці» з’явилася можливість залишити заявку на прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі.
Про це в повідомила пресслужба компанії.
«Укрзалізниця розширює перелік традиційних послуг, які відтепер доступні для замовлення онлайн. Так, на спеціальному сервісному порталі вже можна залишити заявку на прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі», — сказано в повідомленні.
Автомобілевози «Укрзалізниці» наразі курсують через Київ, Львів, Ужгород, Харків, Одесу та Дніпро, а вартість транспортування вираховується за тонну ваги автомобіля з урахуванням довжини маршруту та стартує від 1200 грн за автівку.
Нагадаємо, раніше на цьому ж порталі з’явилася можливість замовлення вокзального помічника, бронювання лаунжу, групове замовлення квитків, онлайн-пошук забутих у поїзді або на вокзалі речей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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