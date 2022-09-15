Заарештовано понад 66 мільйонів гривень, які під час війни вивезли з України — Finance.ua
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Заарештовано понад 66 мільйонів гривень, які під час війни вивезли з України

Кримінал
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Заарештовано понад 66 мільйонів гривень, які під час війни вивезли з України
Заарештовано понад 66 мільйонів гривень, які під час війни вивезли з України
Порушник під час військового стану намагався перемістити 1,6 млн дол. США та 50 тис. євро без належного декларування.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Співробітники Бюро економічної безпеки України, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо громадянина України, який порушив правила перевезення валютних цінностей через державний кордон.
«1,6 млн дол. США та 50 тис. євро, що в еквіваленті орієнтовно становить понад 66 млн грн — були виявлені митними органами Румунії у фігуранта справи при перетині кордону Молдови з Румунією», — сказано в повідомленні БЕБ.
Детективи БЕБ встановили, що громадянин згаданих сум доходів офіційно на території України не отримував та не декларував.
На даний час БЕБ спільно з компетентними органами Молдови та Румунії перевіряють походження грошових коштів, а також факт законності перетину державного кордону України. Наразі, рішенням суду кошти арештовано. Досудове розслідування триває.
Дії згаданої особи мають склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, та караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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