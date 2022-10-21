Заарештовано адвокатку, яка заробляла на переправленні за кордон ухилянтів — Finance.ua

Заарештовано адвокатку, яка заробляла на переправленні за кордон ухилянтів Вчора 19:13 — Кримінал

У Києві повідомили про підозру групі осіб, які організували схему незаконного перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками — з кожного брали по $12 тисяч.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру групі осіб в організації та керівництві незаконним переправленням осіб через державний кордон України, а також у підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України)».

Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

Нелегальну схему перетину кордону правоохоронці викрили ще в серпні. За даними слідства, столична адвокатка у змові з іншими особами розробила та впровадила механізм виготовлення і збуту підроблених висновків військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.

З цими документами чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану.

Вартість таких «послуг» становила 12 тис. доларів з однієї особи.

На початку серпня жінку затримали під час отримання коштів та повідомили про підозру.

За результатами подальшого розслідування та проведених обшуків встановлено причетність до цієї схеми ще трьох осіб, яким 19 жовтня теж повідомили про підозру. Установлено, що вони організували незаконне переправлення через державний кордон України щонайменше трьох осіб.

Тривають необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також інших осіб, які можуть бути до нього причетними.

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