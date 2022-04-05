Заарештовані в Україні кошти російського походження передано на потреби ЗСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Заарештовані в Україні кошти російського походження передано на потреби ЗСУ

Вчора 08:33Казна та Політика
698
Заарештовані у межах кримінального провадження за фактами службової недбалості, зловживання владою, розтрати, шахрайства та відмивання коштів посадовими особами українських держпідприємств та іноземних компаній, зокрема представники яких є громадянами РФ, було передано на потреби Збройних сил України.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі, сума переданих ЗСУ з ініціативи прокурорів коштів становила 560 200 євро — майже 21 млн грн.
«Слідство встановило, службові особи держпідприємств увійшли в злочинну змову з представниками іноземних компаній, зокрема громадянами рф, для незаконного отримання коштів шляхом зменшення суми компенсації за загибель у липні 2019 року в територіальних водах Ісламської Республіки Мавританія промислового риболовецького судна, яке належало Україні», — зазначено у повідомленні.
Правоохоронці зафіксували факт безпідставного перерахування коштів за нібито врегулювання спору щодо затопленого судна на транзитний рахунок українського банку з банківського рахунку, відкритого на території рф. Надалі за ці кошти суд наклав арешт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.