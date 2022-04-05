Заарештовані в Україні кошти російського походження передано на потреби ЗСУ — Finance.ua

Заарештовані в Україні кошти російського походження передано на потреби ЗСУ

Вчора 08:33 — Казна та Політика

Заарештовані у межах кримінального провадження за фактами службової недбалості, зловживання владою, розтрати, шахрайства та відмивання коштів посадовими особами українських держпідприємств та іноземних компаній, зокрема представники яких є громадянами РФ, було передано на потреби Збройних сил України.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі, сума переданих ЗСУ з ініціативи прокурорів коштів становила 560 200 євро — майже 21 млн грн.

«Слідство встановило, службові особи держпідприємств увійшли в злочинну змову з представниками іноземних компаній, зокрема громадянами рф, для незаконного отримання коштів шляхом зменшення суми компенсації за загибель у липні 2019 року в територіальних водах Ісламської Республіки Мавританія промислового риболовецького судна, яке належало Україні», — зазначено у повідомленні.

Правоохоронці зафіксували факт безпідставного перерахування коштів за нібито врегулювання спору щодо затопленого судна на транзитний рахунок українського банку з банківського рахунку, відкритого на території рф. Надалі за ці кошти суд наклав арешт.

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