Заарештовані санаторії та готелі хочуть передати на облаштування житла для ВПО — Finance.ua

Заарештовані санаторії та готелі хочуть передати на облаштування житла для ВПО
Уряд обговорив порядок дій щодо створення механізму передачі майна, яке було заарештовано та передано до АРМА, в управління місцевої влади або приватним управителям для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
У чому полягає ідея нового механізму
Поки йдуть розслідування кримінальних справ до остаточного рішення суду щодо того чи іншого об’єкта, який заарештований і знаходиться в розпорядженні агентства, буде об’явлено конкурс на відбір управителя такого майна з обов’язковою умовою того, що частина такого об’єкта має передаватись на потреби внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
«Зараз у нас є близько 80 об’єктів нерухомості, які ми можемо виставляти на конкурс з пошуку нових управителів. Це бази відпочинку та готелі, за якими йдуть судові тяжби, вони заарештовані та знаходяться в управлінні АРМА. До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити декілька об’єктів нерухомості. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб», — заявив тимчасово виконуючий обов’язки Голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Дмитро Жоравович.
За словами першого віцепрем’єр-міністра України — міністра економіки України Юлії Свириденко, доступ до таких конкурсів мають отримати, як приватні, так і державні підприємства.
«Ми маємо вирішити поточну ситуацію, коли з одного боку в нас є багато внутрішньо переміщених осіб, а з іншого — є заарештовані об’єкти, які знаходяться в розпорядженні АРМА і по яких йдуть судові справи. Нам треба розробити механізм, за яким би доступ до конкурсів АРМА мали, як державні, так і приватні підприємства. Міністерства можуть виходити на такі конкурси через держпідприємства, які є в їх підпорядкуванні. Держава зацікавлена у збереженні і функціонуванні цих об’єктів», — заявила Юлія Свириденко.
Також сторони обговорили необхідність прийняття проектів законів України: «Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР» (№ 6420) та «Про мораторій на відчуження майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР» (№ 6421), які вже були схвалені в Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.
«За нашими оцінками, з 1991 року через різні схеми в держави було „зрейдерено“ майна на 2 млрд доларів. Воно має бути повернуто до державної власності, а потім вже приватизоване за прозорою схемою», — заявив голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
Також за результатами наради було прийняте рішення доручити АРМА опрацювати питання щодо можливості встановлення у договорах управління активами обов’язку для управителів щодо передачі частини активів на соціальні потреби:
- для розміщення у безпечних регіонах внутрішньо переміщених осіб;
- для реабілітації військовослужбовців;
- інші соціальні потреби, обумовлені наслідками воєнної агресії проти України.
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