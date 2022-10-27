Заарештовані санаторії та готелі хочуть передати на облаштування житла для ВПО — Finance.ua

Заарештовані санаторії та готелі хочуть передати на облаштування житла для ВПО Вчора 20:19 — Казна та Політика

Заарештовані санаторії та готелі хочуть передати на облаштування житла для ВПО, me.gov.ua

Уряд обговорив порядок дій щодо створення механізму передачі майна, яке було заарештовано та передано до АРМА, в управління місцевої влади або приватним управителям для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У чому полягає ідея нового механізму

Поки йдуть розслідування кримінальних справ до остаточного рішення суду щодо того чи іншого об’єкта, який заарештований і знаходиться в розпорядженні агентства, буде об’явлено конкурс на відбір управителя такого майна з обов’язковою умовою того, що частина такого об’єкта має передаватись на потреби внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«Зараз у нас є близько 80 об’єктів нерухомості, які ми можемо виставляти на конкурс з пошуку нових управителів. Це бази відпочинку та готелі, за якими йдуть судові тяжби, вони заарештовані та знаходяться в управлінні АРМА. До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити декілька об’єктів нерухомості. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб», — заявив тимчасово виконуючий обов’язки Голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Дмитро Жоравович.

За словами першого віцепрем’єр-міністра України — міністра економіки України Юлії Свириденко, доступ до таких конкурсів мають отримати, як приватні, так і державні підприємства.

«Ми маємо вирішити поточну ситуацію, коли з одного боку в нас є багато внутрішньо переміщених осіб, а з іншого — є заарештовані об’єкти, які знаходяться в розпорядженні АРМА і по яких йдуть судові справи. Нам треба розробити механізм, за яким би доступ до конкурсів АРМА мали, як державні, так і приватні підприємства. Міністерства можуть виходити на такі конкурси через держпідприємства, які є в їх підпорядкуванні. Держава зацікавлена у збереженні і функціонуванні цих об’єктів», — заявила Юлія Свириденко.

Також сторони обговорили необхідність прийняття проектів законів України: «Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР» (№ 6420) та «Про мораторій на відчуження майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР» (№ 6421), які вже були схвалені в Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

«За нашими оцінками, з 1991 року через різні схеми в держави було „зрейдерено“ майна на 2 млрд доларів. Воно має бути повернуто до державної власності, а потім вже приватизоване за прозорою схемою», — заявив голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Також за результатами наради було прийняте рішення доручити АРМА опрацювати питання щодо можливості встановлення у договорах управління активами обов’язку для управителів щодо передачі частини активів на соціальні потреби:

для розміщення у безпечних регіонах внутрішньо переміщених осіб;

для реабілітації військовослужбовців;

інші соціальні потреби, обумовлені наслідками воєнної агресії проти України.

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