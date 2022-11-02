За жовтень хакерам вдалося вкрасти криптовалют на $657 млн – дослідження — Finance.ua

За жовтень хакерам вдалося вкрасти криптовалют на $657 млн – дослідження
У жовтні хакери скористалися 44 вразливостями в щонайменше 53 протоколах. Зловмисникам вдалося вивести цифрові активи на суму понад $657 млн.
Про це повідомляють у звіті аналітичної компанії Peckshield.
За даними експертів, від початку року загальний збиток від атак хакерів на криптовалютні проєкти склав близько $3 млрд. Для порівняння, це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік.
Хакери скористалися вразливістю Profanity у криптовалютних гаманцях, вразливостями в смарт-контрактах і поганою архітектурою деяких проєктів. Одними з найбільш часто зламуваних стали міжмережеві мости. Зокрема, хакери змогли вкрасти активи на суму понад $100 млн із мосту в мережі BNB Chain.
Зафіксовано й інші великі зломи, наприклад, торгова платформа Mango Market втратила $114 млн. Водночас розробникам вдалося домовитися зі зловмисниками — хакери повернули $67 млн в обмін на решту коштів і відсутність переслідування.
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