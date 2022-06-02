За вкрадений у Маріуполі метал: як збираються покарати російських окупантів після війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За вкрадений у Маріуполі метал: як збираються покарати російських окупантів після війни

Вчора 15:41Казна та Політика
584
Понад 200 тонн металопродукції з Азовсталі та ММК ім. Ілліча, які росіяни вкрали з порту в Маріуполі та вивозять до інших країн, будуть відстежені, а докази стануть основою для трибуналу всіх причетних.
Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.
«Ми повинні це все відстежувати (рух вкраденого металу в інші країни. — Ред.), тому що попереду кримінальні переслідування та трибунал. І для трибуналу нам потрібні докази, про які ми говоримо», — зазначив він.
Гончаренко також висловив сумнів у тому, що Україні вдасться завадити продажу вкраденого.
«Вкрадене українське зерно прийшло до Сирії. Метал йтиме приблизно в тому ж напрямку, тому що сьогодні жодна європейська країна не пускає в свої порти російські кораблі — вони пішли за військовим російським кораблем. Проте є країни, які приймають, і повірте, якого б листа ми не надіслали Асаду, він не робитиме великої перевірки, щоб з’ясувати, який це метал», — сказав нардеп.
Місце для вашої реклами
Раніше компанія Метінвест Ахметова та Новинського заявила, що російські окупанти у Маріуполі частково розблокували порт і почали завантажувати кораблі металопродукцією, вкраденою на маріупольських заводах компанії.
За інформацією директора ДП «Маріупольський морський торговельний порт» Ігоря Барського, на 23 лютого на території порту перебувало понад 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 148 млн дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Сьогодні
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.