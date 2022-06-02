За вкрадений у Маріуполі метал: як збираються покарати російських окупантів після війни — Finance.ua

За вкрадений у Маріуполі метал: як збираються покарати російських окупантів після війни

Вчора 15:41 — Казна та Політика

Понад 200 тонн металопродукції з Азовсталі та ММК ім. Ілліча, які росіяни вкрали з порту в Маріуполі та вивозять до інших країн, будуть відстежені, а докази стануть основою для трибуналу всіх причетних.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Ми повинні це все відстежувати (рух вкраденого металу в інші країни. — Ред.), тому що попереду кримінальні переслідування та трибунал. І для трибуналу нам потрібні докази, про які ми говоримо», — зазначив він.

Гончаренко також висловив сумнів у тому, що Україні вдасться завадити продажу вкраденого.

«Вкрадене українське зерно прийшло до Сирії. Метал йтиме приблизно в тому ж напрямку, тому що сьогодні жодна європейська країна не пускає в свої порти російські кораблі — вони пішли за військовим російським кораблем. Проте є країни, які приймають, і повірте, якого б листа ми не надіслали Асаду, він не робитиме великої перевірки, щоб з’ясувати, який це метал», — сказав нардеп.

Раніше компанія Метінвест Ахметова та Новинського заявила, що російські окупанти у Маріуполі частково розблокували порт і почали завантажувати кораблі металопродукцією, вкраденою на маріупольських заводах компанії.

За інформацією директора ДП «Маріупольський морський торговельний порт» Ігоря Барського, на 23 лютого на території порту перебувало понад 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 148 млн дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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