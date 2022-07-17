За відмову в перевезенні пільговиків в Україні збільшать штрафи: законопроєкт — Finance.ua

За відмову в перевезенні пільговиків в Україні збільшать штрафи: законопроєкт
На сайті Верховної Ради зареєстрований законопроєкт № 7541 який встановлює більш високі штрафи для перевізників.
Чому це актуально? Автори законопроєкту стверджують, що «деякі адміністративно-господарські штрафи, що застосовуються за порушення законодавства до автомобільних перевізників, не відповідають реаліям сьогодення та є досить невеликими».
«Адміністративно-господарські штрафи на сьогодні не виконують одну зі своїх основних функцій, а саме — превентивну (попередження порушення законодавства), через те, що потенційні порушники законодавства не сприймають серйозно наявні на сьогодні розміри штрафів», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
Також у законопроєкті йдеться про те, що водії не тільки таксі, а й автобуса зможуть відмовити у перевезенні людини з ознаками сп’яніння.
Що пропонують змінити
Народні депутати пропонують переглянути штрафи для перевізників:
- за безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира — штраф 850 грн (було 170 грн);
- за облаштування машини під таксі без наявності ліцензії — штраф 1700 грн (було 510 грн);
- за стоянку автомобіля, який не облаштований як таксі і не має ліцензії, та посадку пасажирів на стоянці таксі — штраф 1700 грн (було 510 грн);
- за перевезення пасажирів і вантажів іноземним перевізникам без української ліцензії — штраф 34 тис. грн (було 17 тис. грн);
- за порушення режимів праці та відпочинку водіями штраф 3 400 грн (було 340 грн);
- за перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 кілометрів одним водієм — штраф 5 100 грн (було 510 грн);
- за управління авто на міжнародних автомобільних перевезеннях без пристроїв реєстрації режимів праці чи відпочинку (тахографів) чи з вимкненими пристроями — штраф 6 800 грн (було 680 грн).
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