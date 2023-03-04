За умови тривалої війни закриється 13% бізнесу — Finance.ua

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За умови тривалої війни закриється 13% бізнесу

Особисті фінанси
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За умови тривалої війни закриється 13% бізнесу
За умови тривалої війни закриється 13% бізнесу
За умови продовження війни 6% малого та середнього бізнесу прогнозують повне припинення своєї діяльності в найближчі пів року. Якщо війна триватиме рік і більше — 13% бізнесів закриються.
Про це йдеться у дослідженні ринку малого та середнього бізнесу в Україні, проведеному на замовлення ЄБРР.
Найбільше закриється бізнесів в центрі України (16%) та на заході (13%), тоді як на південному сході таких лише 6%.
Якщо війна триватиме ще шість місяців, 79% МСБ вважають, що зможуть продовжувати свою діяльність у поточному форматі. Утім, якщо війна триватиме ще рік або більше, лише 62% респондентів вважають, що зможуть працювати далі у такому ж форматі.
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За підсумками першого року війни 6% МСБ вже тимчасово зупинилися, ще 37% скоротили діяльність, а продовжують працювати 57% опитаних бізнесів.
Найбільше зупинених бізнесів в промисловості (8%), менше в сфері послуг (4%).
Частіше зупинявся малий бізнес (7%), ніж середній (5%).
Найбільше зупиненого бізнесу на південному сході країни (12%), найменше — на заході (2%), в центрі — 7%.
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В середньому увесь опитаний бізнес скоротив прибуток на 43%, зокрема у 16% опитаних було максимальне скорочення (від 76% до 100%), а також скоротив 22% персоналу, зокрема у 6% було максимальне скорочення.
Тим не менш, більшість опитаних МСБ продовжують працювати і розробляють короткострокові прогнози і стратегії, навіть якщо їхній горизонт планування в умовах війни скоротився з декількох років до лише одного місяця.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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