За ухиляння від податків у підприємства арештували майно й кошти на понад 300 мільйонів - БЕБ — Finance.ua
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За ухиляння від податків у підприємства арештували майно й кошти на понад 300 мільйонів - БЕБ

Вчора 10:48Кримінал
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За ухиляння від податків у підприємства арештували майно й кошти на понад 300 мільйонів - БЕБЗа ухиляння від податків у підприємства арештували майно й кошти на понад 300 мільйонів - БЕБ
За сприяння співробітників Бюро економічної безпеки викрито схему ухиляння від сплати податків — на майно та кошти підприємства накладено арешт на суму понад 300 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Як зазначається, співробітники БЕБ у ході слідства встановили, що службові особи підприємства з іноземними інвестиціями, яке здійснювало імпорт та продаж вантажних автомобілів на території України, організували схему ухилення від сплати податків. Підприємцями була здійснена передача 47 одиниць імпортованої автомобільної техніки дилерам загальною вартістю близько 105 млн грн лише за підписання актів прийому-передачі.
У податковому та бухгалтерському обліку зазначені операції відображені не були, як не була здійснена і реєстрація податкових накладних.
«Ухвалою суду накладено арешт на автомобілі орієнтовною вартістю 220 млн грн. Крім цього, арештовано банківські рахунки підприємства, на яких знаходиться 85,9 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, що здійснюють співробітники БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.
Як повідомлялося, орієнтовна загальна вартість активів у всіх кримінальних провадженнях, на які БЕБ забезпечило накладення арешту, становить 30 млрд грн.
За матеріалами: Укрінформ
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