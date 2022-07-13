За тиждень затори суден для експорту зерна біля дельти Дунаю зникнуть – міністерство — Finance.ua
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За тиждень затори суден для експорту зерна біля дельти Дунаю зникнуть – міністерство

Аграрний ринок
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На вечір вівторка вже 16 суден пройшли гирлом Бистре для завантаження українського зерна. За таких темпів очікується, що затори в дельті Дунаю зникнуть протягом тижня.
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
Ще понад 90 суден наразі чекають на рейді каналу Суліна своєї черги аби зайти саме в українські порти. Всього на рейді румунського каналу Суліна знаходиться 135 суден.
Як розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, наразі пропускна здатність та організація роботи на Суліні дають можливість приймати лише 4 судна при необхідності щонайменше 8 суден на добу. Проте уряд веде переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.
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«За цих умов та наявності шляху через гирло Бистре ми очікуємо що протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване та ми зможемо наростити щомісячний експорт зернових на 500 тис тонн» — заявив Васьков.
Крім того, за зверненням МІУ Військово-Морські Сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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