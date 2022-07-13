За тиждень затори суден для експорту зерна біля дельти Дунаю зникнуть – міністерство — Finance.ua

За тиждень затори суден для експорту зерна біля дельти Дунаю зникнуть – міністерство Вчора 10:15 — Аграрний ринок

На вечір вівторка вже 16 суден пройшли гирлом Бистре для завантаження українського зерна. За таких темпів очікується, що затори в дельті Дунаю зникнуть протягом тижня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Ще понад 90 суден наразі чекають на рейді каналу Суліна своєї черги аби зайти саме в українські порти. Всього на рейді румунського каналу Суліна знаходиться 135 суден.

Як розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, наразі пропускна здатність та організація роботи на Суліні дають можливість приймати лише 4 судна при необхідності щонайменше 8 суден на добу. Проте уряд веде переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.

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«За цих умов та наявності шляху через гирло Бистре ми очікуємо що протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване та ми зможемо наростити щомісячний експорт зернових на 500 тис тонн» — заявив Васьков.

Крім того, за зверненням МІУ Військово-Морські Сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами.

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Економічна Правда За матеріалами:

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