За тиждень клієнти ПриватБанку відкрили вкладів Капітал на 6,5 млн доларів — Finance.ua

За тиждень клієнти ПриватБанку відкрили вкладів Капітал на 6,5 млн доларів Вчора 11:44 — Кредит&Депозит

За тиждень клієнти ПриватБанку відкрили вкладів Капітал на 6,5 млн доларів, www.freepik.com

За перший тиждень клієнти ПриватБанку відкрили 1 700 нових вкладів Капітал.



Як повідомив член правління ПриватБанк у з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, українці вже відкрили у банку таких вкладів на суму майже 6,5 млн доларів США.

Відкрити строковий вклад «Капітал» в ПриватБанку можна через Приват24 чи відділення банку у доларах США строком на 6 або 12 місяців.

Мінімальна сума вкладу — 500 доларів, максимальна сума одного вкладу не обмежена.

Після закінчення строку вкладу, сума вкладу та нараховані проценти автоматично конвертуються з доларів США у гривню за поточним офіційним курсом НБУ та повертаються на ту саму картку, з якої було відкрито вклад.

Довідка Finance.ua:

21 жовтня ПриватБанк приєднався до ініціативи Національного банку України та запровадив новий валютний вклад «Капітал»;

для розміщення коштів на вкладі «Капітал» клієнти банку можуть з власної гривневої картки купувати валюту без обмежень суми за офіційним курсом Національного банку;



вклад має додатково захищати гривневі заощадження клієнтів у разі подорожчання долара.

Нагадаємо, Finance.ua не так давно в деталях писав про нову ініціативу від НБУ щодо такого виду депозитів.

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