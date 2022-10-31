За тиждень клієнти ПриватБанку відкрили вкладів Капітал на 6,5 млн доларів — Finance.ua
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За тиждень клієнти ПриватБанку відкрили вкладів Капітал на 6,5 млн доларів

Кредит&Депозит
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За тиждень клієнти ПриватБанку відкрили вкладів Капітал на 6,5 млн доларів
За тиждень клієнти ПриватБанку відкрили вкладів Капітал на 6,5 млн доларів, www.freepik.com
За перший тиждень клієнти ПриватБанку відкрили 1 700 нових вкладів Капітал.
Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, українці вже відкрили у банку таких вкладів на суму майже 6,5 млн доларів США.
Відкрити строковий вклад «Капітал» в ПриватБанку можна через Приват24 чи відділення банку у доларах США строком на 6 або 12 місяців.
Мінімальна сума вкладу — 500 доларів, максимальна сума одного вкладу не обмежена.
Після закінчення строку вкладу, сума вкладу та нараховані проценти автоматично конвертуються з доларів США у гривню за поточним офіційним курсом НБУ та повертаються на ту саму картку, з якої було відкрито вклад.
Довідка Finance.ua:
  • 21 жовтня ПриватБанк приєднався до ініціативи Національного банку України та запровадив новий валютний вклад «Капітал»;
  • для розміщення коштів на вкладі «Капітал» клієнти банку можуть з власної гривневої картки купувати валюту без обмежень суми за офіційним курсом Національного банку;
  • вклад має додатково захищати гривневі заощадження клієнтів у разі подорожчання долара.
Нагадаємо, Finance.ua не так давно в деталях писав про нову ініціативу від НБУ щодо такого виду депозитів.
За матеріалами:
Finance.ua
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